Sancionados los conductores de una bicicleta y un patinete tras colisionar y dar positivo en alcohol

Según han informado fuentes municipales los hechos ocurrieron a las 01:20 de la pasada madrugada en la calle Francisco de Paula Jovellanos y las tasas alcanzaron los 0'98 mg/l y 0'80 mg/l. Los vehículos fueron inmovilizados y trasladados al depósito.

Por otro lado, a las 20.00 horas de la tarde de este sábado, la policía Local denunció a 19 jóvenes que estaban haciendo una fiesta en un bajo de la calle Alegría por saltarse las medidas impuestas por el decreto de estado de alarma.

Además, la Policía denunció a un camarero de la calle Santa Lucía que no llevaba mascarilla y que, según fue comunicado, no limpiaba las mesas. También a otros tres establecimientos de las calles Consolación, Carretera del Obispo, y Enrique Martínez por excederse en el horario de apertura, así como a las personas que estaban en el interior por no llevar ni mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. Por este motivo fueron sancionadas un total de 42 personas.

También este sábado, a las 12.00 de la mañana, un hombre fue detenido en el exterior de la Cocina Económica por quebrantar una orden de alejamiento.