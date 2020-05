Cuáles son los 20 mayores misterios de la historia, según los expertos

La BBC History Magazine, la revista de historia de la cadena pública británica, cumple 20 años. Por ello han decidido celebrarlo con un reportaje muy especial: buscan el mayor misterio de la historia. Y para eso han pedido a 20 expertos que contaran cuáles son para ellos los principales secretos por descubrir de su disciplina.

¿Quién y por qué creó Stonehenge?

El historiador Mike Pitts elige Stonehenge, el monumento megalítico más famoso del mundo, pero de él se desconocen los detalles sobre cómo se construyó, y ni siquiera se sabe qué representa o qué utilidad tenía este cromlech excavado a principios del siglo XX y erigido en el Neolítico.

¿Llegaron los romanos a China?

La autora Catherine Nixey apunta al mito de la presencia de antiguos romanos en China: un grupo de soldados que, tras la derrota en la batalla de Carras (en la actual Turquía) en el año 53 a. C., reaparecieron después en la actual China, donde se conocen registros de mercenarios extranjeros que eran capaces de formar con sus escudos al estilo de los romanos.

¿Dónde está la tumba de Cleopatra?

Dicen los expertos, como Lloyd Llewellyn-Jones, que su hallazgo ensombrecería el de la tumba de Tutankamón. El destino final de la reina Cleopatra es uno de los misterios más grandes de la arqueología. Alejandría es el punto adonde se centran todas las miradas, pero aún nadie ha logrado encontrar la tumba de la reina que conquistó a Julio César.

¿Qué era la Sirena de Fiyi?

En la década de 1820, un marino estadounidense compró en Japón el cuerpo momificado de una supuesta sirena. 20 años después lo vendió a un museo de Boston y fue bautizada como la Sirena de Fiyi. Era una especie de monstruo, mitad pez mitad mono. Un biólogo fue incapaz de determinar que se trataba de un fraude. Por desgracia, en 1860 desapareció tras un incendio.

¿Quién conspiró contra Ana Bolena?

La figura de Ana Bolena es una de las más atractivas de la historia de Inglaterra. Fue la mujer por la cual Enrique VIII decidió romper con Roma e iniciar la Iglesia Anglicana, pero tras no poder darle al rey un hijo, entró en desgracia y acabó siendo decapitada en la Torre de Londres. Todavía hoy no se sabe quién conspiró en la corte para su caída en desgracia, y es la pregunta que se hace la historiadora Tracy Borman.

¿Por qué desapareció 10 días Agatha Christie?

La reina de las novelas de misterio protagonizó ella misma su propio misterio. Agatha Christie desapareció el 3 de diciembre de 1926 y durante 10 días no se supo absolutamente nada de ella. Fue hallada con amnesia, pero aún hoy, como se pregunta Dominic Sandbrook, muchos creen que ella misma orquestó su desaparición. Otro misterio es el motivo. Un colapso nervioso o un grave enfrentamiento con su marido son las hipótesis. Ella murió sin decir nada al respecto.

¿Qué pasó con la IX Legión romana?

Otro misterio romano es la desaparición de la IX Legión. Objeto de libros y películas, el historiador Miles Russell recuerda cómo la Legio IX Hispana desapareció por completo de la faz de la Tierra: se habla de la frontera entre Inglaterra y Escoia, de los Países Bajos o de la actual Turquía, pero nadie sabe dónde ni cómo desapareció una legión entera del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota de la que los romanos no quisieron dejar constancia.

¿Por qué fracasó la expedición Franklin?

Uno de los grandes misterios de la exploración fue la expedición Franklin, como recuerda Andrew Lambert. Dos buques, el Terror y el Erebus partieron en 1845 para hallar el paso del Noroeste, que permitiera alcanzar el Pacífico por el norte y así acortar el viaje de Europa a Asia. Los buques desaparecieron en el hielo del Ártico y hasta bien entrado el siglo XXI no se hallaron sus restos. Sobre lo que pasó para que la expedición fracasara y no hubiera supervivientes hay aún muchas preguntas y pocas certezas.

¿Qué fue en realidad la epidemia de baile de 1518?

A mediados de 1518, en Estrasburgo, Francia, una mujer empezó a bailar sin control. Poco a poco se le fueron uniendo personas, hasta sumar 400 bailarines descontrolados, constituyendo la llamada epidemia de baile de 1518. La mayoría de los afectados fue muriendo a causa de paros cardíacos. Como recuerda Helen Carr, este extraño fenómeno nunca pudo ser explicado: ¿posesión satánica? ¿histeria colectiva? ¿intoxicación alimentaria? Quizá nunca se sepa.

¿Para quién se crearon las tumbas kofun de Japón?

Si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas kofun, enterramientos megalíticos propios de entre los siglos III y VIII. Se sabe muy poco de esta costumbre y sobre todo, como se pregunta Christopher Harding, de para quién se construían. ¿Reyes? ¿dioses?

¿Por qué huyó el sucesor de Mao?

La historiadora Rana Mitter se pregunta por qué Lin Biao, el que estaba llamado a ser sucesor de Mao Zedong al frente de la China comunista, cayó en desgracia. En 1971, el avión en el que viajaba se estrelló en Mongolia. No sobrevivió nadie. Se cree que huía a la URSS para conspirar contra Mao y éste encargó su muerte.

¿Fue real la guerra de Troya?

Muy glosada en literatura, cine y televisión, la guerra de Troya tiene más de legendario que de histórico. Según Homero, duró una década y enfrentó a los aqueos (griegos) contra los troyanos, un pueblo de la costa de la actual Turquía. Heinrich Shliemann halló Troya a finales del XIX, pero como se pregunta Daisy Dunn, no se sabe si lo que ocurrió a finales de la Edad del Bronce en la zona fue un conflicto o varios.

¿Quién creó y en qué lengua el manuscrito Voynich?

Como destaca Elma Brenner, el manuscrito Voynich es quizá uno de los más grandes misterios de la historia de las letras escritas. Está escrito en un alfabeto desconocido de un idioma también desconocido, lleno de extrañas ilustraciones de plantas y animales. Se sabe que fue creado en la primera mitad del siglo XV, pero ni siquiera los criptógrafos más destacados de los servicios de inteligencia modernos han logrado descifrar una lengua de la que nada se sabe.

¿Qué pasó con la flota de Abu Bakr?

El rey Abu Bakr dominó la actual Mali en el siglo XIV. Atrapado entre el Sáhara y el Atlántico, como recuerda Gus Casely-Hayford, decidió crear una flota de cientos de barcos para navegar más allá del mar. Él mismo dirigió la flota, que desapareció por completo. Nadie sabe qué fue de ella ni del rey que quería ampliar sus dominios.

¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo?

Tom Holland pone sobre la mesa el que quizá sea el mayor misterio de la historia de la religión: el destino del cuerpo de Jesucristo. La Biblia nos cuenta que resucitó y ascendió al cielo, pero para los no creyentes, esta explicación no es suficiente. Las teorías son innumerables: desde que no fue nunca crucificado a que directamente no existió, pasando por el robo de su cuerpo por parte de los discípulos o que se cambió por uno de ellos.

¿Cómo desapareció Amelia Earhart?

Amelia Earhart desapareció en el oceáno Pacífico en julio de 1937. Clare Mulley recuerda que su idea era sobrevolar el mundo en avión, pero se le perdió la pista en las islas Nukumanu, perdidas en mitad del océano. Pese a que se han hallado restos óseos en islas cercanas, no se ha probado que pertenecieran a la aventurera estadounidense, de la que no se volvió a saber nada más.

¿Dónde está enterrado el rey Harold de Inglaterra?

Uno de los sucesos clave de la historia de Inglaterra fue la batalla de Hastings, cuando el normando Guillermo derrotó al rey Harold para dominar la isla. Marc Morris se pregunta dónde está la tumba del último rey sajón de Inglaterra. Hay quien dice que supervivientes de entre sus partidarios la ocultaron para siempre.

¿Cómo pudo cuajar el fraude de las hadas de Cottingley?

En 1920, dos niñas inglesas convulsionaron al mundo al asegurar que veían hadas. Y no sólo eso, sino que tenían fotos de ellas. Encontraron en sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, uno de sus más firmes defensores. Pronto se supo que era todo un fraude, pero Richard Sugg se pregunta cómo fue posible que tanta gente, incluido Conan Doyle, se 'tragaran' algo tan burdo.

¿Mató Ricardo III a su antecesor y a su hermano?

Otro aspecto oscuro de la historia de Inglaterra fue el ascenso al trono de Ricardo III, recuerda Nathen Amin. Su antecesor, Eduardo V, y el hermano de éste, Ricardo, desaparecieron cuando tenían 12 y 9 años. Siempre se dijo que fue Ricardo III quien ordenó su muerte en la Torre de Londres para acceder al trono, pero la historia tiene muchas lagunas, como por ejemplo el destino de sus cuerpos. Hoy se cree que todo fue un ardid propagandístico de Enrique VII para desacreditar a su rival, que murió en la batalla de Bosworth y puso fin a la dinastía Plantagenet.

¿Cómo desapareció la colonia de Roanoke?

En 1585, un grupo de colonos ingleses fundó en la actual Virginia Occidental la colonia de Roanoke, que llegó a tener una población de más de un centenar de personas. Como recuerda Malcolm Gaskill, dos años después, otros marinos llegaron a la colonia, pero no quedaba ni rastro de ella: ¿fueron los indígenas? ¿alguna epidemia? ¿animales salvajes? ¿intentaron volver a Inglaterra y naufragaron? Quizá nunca se sepa.