Un periodista del New York Times saca los colores a Sánchez: "No conozco otro país que haya quitado 2.000 muertos"

Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente este domingo al cuestionamiento por parte de un periodista acerca del recuento de fallecidos por coronavirus que está haciendo España. "No conozco otro país que haya quitado 2.000 muertos", sostuvo el redactor del New York Times en su turno de pregunta, acerca de los vaivenes de Sanidad en cuanto a las cifras.

Sánchez respondió rápido. "El Gobierno de España ha mantenido desde el principio una absoluta transparencia informativa", sostuvo, asegurando que la incertidumbre con los datos no es algo que pase solamente en España y que se necesitará "cierta perspectiva" cuando pase la pandemia para conocer las cifras reales. "Esa reducción de fallecidos ha tenido que ver con criterios estrictamente científicos", sentenció.

"Respecto al número de fallecidos, hemos datos diarios de todo tipo, ha habido comparecencias de prensa del doctor Simón, de autoridades delegadas... Es un motivo de orgullo. España ha rendido cuentas ante sí misma", continuó diciendo el presidente, antes de añadir que "hasta que no pasen unos meses y no podamos tener un análisis más sosegado, no vamos a saber exactamente cuál es el número real de fallecidos".

En palabras de Pedro Sánchez, el Gobierno lo que ha hecho "es informar, informar e informar" todos los días sobre los datos "con las comparecencias del doctor Simón". Así, el Ejecutivo ha defendido la estrategia seguida a lo largo de la pandemia, todo ello a pesar de la poca claridad vista, especialmente, esta última semana.

"Es un debate que están teniendo todos los países. Las pandemias tienen esta incógnita que solo se pueden resolver cuando pasen unos meses", terminó diciendo Sánchez, que deja claro que todavía están viendo "el verdadero impacto de la pandemia".