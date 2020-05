Mikel Barsa, en 'Sábado Deluxe': "Albano es una mala persona y me debe mucho dinero"

El exrepresentante de Albano, Mikel Barsa, acudió este sábado al Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita con el objetivo de demostrar su sinceridad en el caso de Ylenia Carrisi. Pero, durante la entrevista con Jorge Javier, también defendió a Lydia Lozano y reveló algún detalle de la familia.

Entre las declaraciones más impactantes, están las que apuntan a que Albano, en su momento, no tuvo interés en "nada que no tuviera que ver con su versión" sobre lo que ocurrió con Ylenia. Tanto es así que, según Barsa, el cantante tuvo acceso a la misma información que Lozano, porque un "amigo y fan" se lo contó, pero decidió ignorarla.

Además, según cuenta, su antiguo compañero de trabajo mantiene grandes deudas con él: "Albano me debe 35.000 euros desde hace años, pero no me los paga. No paga a nadie, es un golfo y un mentiroso patológico".

Barsa también quiso romper una lanza en favor de Lydia, diciendo que a día de hoy sigue manteniendo que "no la dejaron investigar", además, "toda la línea materna de la familia pensó que Ylenia seguía con vida".

Todo ello chocaba con la versión de Jimmy Giménez-Arnau. El periodista, íntimo amigo de Albano, contó que este niega que Barsa le representara durante un periodo de tiempo significativo, y que el cantante "salta por los aires en cuanto mencionas a Lydia".

¿Has sido el representante de Al Bano solo en un evento tal y cómo afirma el cantante? NO. VERDAD#polylenia — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) May 30, 2020

Sin embargo, Barsai mantiene que representó a Albano "entre 1995 y 2009" y que "como artista es increíble, pero ni es buena persona ni cumple con su palabra", justo al contrario de lo que opina sobre Romina Power: "Romina es buena persona y como artista mediocre".

Albano, que según Jorge Javier Vázquez podría acudir al Deluxe próximamente, "amenazó con demandar al exrepresentante si no dejaba de hablar de Ylenia". Sobre la fuente de Lydia, que era el eje central de la entrevista, Barsai reveló que se trata de "alguien fiable, un hombre famoso que tiene ciudadanía italiana o Suiza" y que estaría dispuesto a dar su nombre "por salvaguardar su honor".