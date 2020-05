Fiestas, reuniones y un vuelo hacen saltar las alarmas por rebrotes de la Covid-19 en varios municipios de España

Los expertos no se cansan de decirlo: con la entrada en vigor de las fases de desescalada y el paulatino levantamiento de las restricciones del confinamiento resulta imprescindible cumplir las medidas de prevención para evitar rebrotes del coronavirus. Las llamadas a la responsabilidad individual son constantes pero aún así hay ciudadanos que se saltan las normas poniendo en peligro al resto de la ciudadanía y cabe preguntarse si podría mejorarse la seguridad para que estos hechos no se produjesen.

Un vuelo a Lanzarote

Entre los casos más flagrantes se encuentra el ocurrido este viernes en un vuelo de Madrid a Lanzarote. Uno de los pasajeros se subió al avión sin esperar a conocer los resultados de la PCR que le habían realizado por haber estado en contacto directo con su madre, fallecida con Covid-19. El hombre, que regresaba a casa, había viajado a Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, tras ser informado de que la mujer se encontraba grave.

Cuando las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha quisieron comunicarle que había dado positivo descubrieron que esta persona se hallaba ya rumbo a Canarias, lo que les llevó a informar sobre la situación al Gobierno y a la Guardia Civil del archipiélago. Fuentes de la Consejería de Sanidad canaria afirmaron que el protocolo de prevención se activó en pleno vuelo y agentes y sanitarios recibieron al pasaje a pie de pista pertrechados con equipos de protección.

La imprudencia de este hombre, sobre el que se ha abierto un expediente sancionador, ha provocado no obstante que los 14 viajeros que ocupaban los asientos más cercanos al suyo tengan que permanecer dos semanas en cuarentena. Si no presentan síntomas se les hará la prueba al finalizar ese periodo. Uno de ellos ya tuvo fiebre pero ha dado negativo en el virus.

Ante estos hechos, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quiso mandar un mensaje de tranquilidad por la actuación de la Junta y precisó que las enfermeras que realizan el rastreo de contactos de la persona contagiada y el personal sanitario de epidemiología en Manzanares continúan con esa labor. "En próximos días les daremos más información al respecto", afirmó.

Una reunión de la aristocracia en Córdoba

La alarma ha saltado también en Córdoba después de que la Junta denunciase la celebración el martes de una reunión de 27 personas en una vivienda particular, cuando en la fase 2 los encuentros no pueden superar los 15 asistentes. Al día siguiente de la fiesta, uno de los invitados empezó a manifestar síntomas y el viernes se confirmó su positivo por lo que el resto han sido puestos en cuarentena.

Este sábado se ha conocido que el contagiado es el príncipe Joaquín, sobrino del rey Felipe de Bélgica. El joven, de 28 años, mantiene una relación con la cordobesa Victoria Ortiz Martínez-Sagrera. La pareja acudió a la fiesta organizada por la aristocracia local.

El príncipe viajó desde Bélgica a Madrid en avión y desde la capital a Córdoba en AVE en un momento en el que el Gobierno exige un aislamiento de 14 días para todos aquellos que lleguen del extranjero. Solo quedan exceptuados los trabajadores trasfronterizos, los transportistas y las tripulaciones de vuelo o embarcaciones, así como los profesionales sanitarios "que se dirijan a ejercer su actividad laboral".

Fiestas en Lleida, Ceuta y Badajoz

La insensatez de unos pocos ha llevado también a que la provincia de Lleida no haya podido pasar a la siguiente fase de la desescalada. La celebración de un cumpleaños en el que había 20 personas, cuando el máximo en la fase 1 son 10, ha provocado un aumento en el número de infectados. Cuatro llegaron portando el virus y contagiaron a todos los demás. La Generalitat asegura que la situación está "bajo control" pero se han detectado igualmente casos en discotecas que no cumplían las normas.

A punto estuvo de volver a casilla de salida Ceuta, que tras controlar adecuadamente la pandemia durante todo este tiempo y llegar hasta la fase 2, ha sufrido un "importante" rebrote. "Si no somos responsables nos espera volver para atrás ya que se han detectado dos positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y esto no puede ser. Se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas", advertía con enfado Javier Guerrero, consejero de Sanidad del Gobierno ceutí. Guerrero ha pedido que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan mayor presencia en las calles.

Preocupación hay también en Badajoz, donde la celebración de otro cumpleaños con más personas de las permitidas en la fase 2 ha dejado un contagiado y otros 18 casos en observación. "Si no somos capaces de llevar la responsabilidad institucional e individual hasta sus máximas consecuencias extremando las medidas de precaución, de higiene, de distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando no se pueda hacer uso de ese distanciamiento social nos enfrentaremos a un brote" cuyas consecuencias serían que "no nos permitirán seguir desescalando", ha alertado el consejero de Sanidad y Servicio Sociales, José María Vergeles.

Otros repuntes

Además de estas acciones incívicas, como las ha calificado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hay ciertos repuntes que pueden deberse a otras circunstancias. En la residencia El Carmen de Gijón unas 20 personas han dado positivo en las últimas horas, entre residentes y trabajadores del centro. Estos datos se han conocido durante la preocupación por posibles rebrotes por las salidas a las playas al empezar a hacer buen tiempo pero se desconoce aún la procedencia del foco.

Y Totana podrá entrar finalmente en la fase 2 este lunes y equipararse al resto de Murcia al darse por controlado el brote surgido cuando dieron positivo cuatro trabajadores agrícolas que se desplazaron en autobús a una explotación. Los cuatro pacientes ya han recibido el alta hospitalaria y sus contactos directos han dado negativo en coronavirus.