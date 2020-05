Pino (Cs) lanza su 'Equipo Laranxa' para darle a Galicia un futuro "de luces largas"

Así lo ha manifestado Pino, durante una videoconferencia mantenida este sábado con militantes de Cs, en la que ha estado arropada por Bal y Vázquez para dar el pistoletazo de salida a la carrera hacia las urnas.

En este contexto, la también portavoz del partido en la Comunidad ha destacado el "orgullo" que supone para ella "poder ser la voz" de los militantes y la "cara visible" del partido liberal en Galicia: "Las siglas de Cs van a estar presentes en estas elecciones, defendiendo nuestro proyecto de centro y liberal para nuestra Comunidad".

Y es que, según ha defendido durante su intervención, la formación naranja es la única que puede decir "orgullosa" que trabaja siendo "útil para todos los ciudadanos". "Queremos hacer de esta maravillosa tierra, Galicia, un lugar de futuro y de oportunidades. Tenemos que trabajar con un plan concreto, preciso, gestor y de futuro para que nuestra tierra empiece a rodar y coja el ritmo que no tiene con Feijóo al frente de la Xunta", ha esgrimido.

No en vano, Beatriz Pino ha insistido en que la Comunidad está "amenazada por la posibilidad real" de que el 12 de julio tenga un gobierno "nacionalista", a lo que ha añadido la "necesidad" de "fiscalizar" al PP, que desde 2009 goza de una mayoría absoluta.

BAL Y VÁZQUEZ

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que Galicia "necesita a Bea en el Parlamento" con el objetivo de ser "un dique frente al nacionalismo". A su modo de ver, la Comunidad gallega "necesita esa política de centro, moderada y útil" como el partido que ahora preside Inés Arrimadas.

En este mismo sentido, el eurodiputado Adrián Vázquez, de origen gallego, ha erigido a Pino en una mujer "moderada" pero a la vez "combativa" para conseguir "lo mejor para Galicia y para España".

Precisamente, la candidata de Cs a la Xunta ha agradecido al eurodiputado su trabajo en Bruselas porque "no puede ser una persona más comprometida". "A mi no me da tiempo, de todas las veces que hablo con Adrián, a proponerle cosas. Siempre va por delante", ha relatado.

Así, durante su intervención, Vázquez ha recordado que este viernes presentó una pregunta en la Eurocámara referida a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), que acaba de anunciar el despido de más de 500 trabajadores, para pedir "más ayudas" para que la industria "deje de salirse de Europa".

De ello se ha servido para apelar a la intercesión de la Unión Europea para que tanto la Xunta como el Gobierno de España "pacten de alguna manera" con la compañía y "salven" estos puestos de trabajo en A Mariña.