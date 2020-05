PP ve que el Ayuntamiento vulnera convenio de Tussam porque "no ha pagado" el plus de fiestas de la primavera

Así lo asegura en un comunicado el concejal popular Ignacio Flores, quien señalad que los trabajadores les han trasladado este hecho y que el dinero no se les ha abonado en la nómina de mayo, "como sí se ha hecho a otros empleados municipales".

"Los trabajadores nos trasladan su sorpresa porque de nuevo la empresa hace caso omiso a las peticiones de este colectivo", manifiesta Flores, que añade que los empleados entienden que su abono "no supone ningún ahorro económico para la empresa y no tiene ningún sentido aplazarlo para hacerlo conjuntamente con el 25% a finales de año".

Flores incide en que "no supone perjuicio económico alguno" para la empresa y "hubiera sido un reconocimiento a la labor y esfuerzo realizado por los trabajadores de Tussam, al igual que se ha hecho a otros trabajadores municipales".

Por ello, el PP solicita al alcalde, Juan Espadas (PSOE), una gestión responsable en Tussam frente a la "constante conflictividad" con sus trabajadores e "incertidumbre en la gestión". Además, recuerda que el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) realizado en la empresa "ha generado confusión en la plantilla y un gran malestar" entre los trabajadores.

Por otro lado, hace hincapié en que aún no se ha puesto en funcionamiento la línea 35 que presta servicio al centro comercial Lagoh, que ya ha abierto sus puertas. "No se entiende que el centro comercial haya abierto el 25 de mayo y que la línea 35 no se haya puesto aún en funcionamiento. Esto demuestra, de nuevo, la falta de planificación y mala gestión por parte del gobierno municipal, que debía haberlo tenido previsto", añade.

El edil popular indica que la dirección de la empresa "o puede interpretar el convenio colectivo a su antojo, según sus intereses particulares", y debe gestionar con planificación y organización.

"Los trabajadores de Tussam han venido realizando y vienen realizando un gran esfuerzo desde que se decretó el estado de alarma. Tussam necesita una gestión clara que ofrezca certidumbre, puesto que el de la movilidad es un sector fundamental en el que el Ayuntamiento de Sevilla y las administraciones deben volcarse. Esta apuesta por la movilidad en el futuro de las ciudades debe hacerse con una gestión clara, con previsión y solvencia", ha concluido.