El pasajero del vuelo Madrid-Lanzarote vuelve a dar positivo en la prueba PCR

El pasajero del vuelo Madrid-Lanzarote que se saltó el aislamiento este viernes ha vuelto a dar positivo por coronavirus en la segunda prueba PCR realizada en la isla lo que reafirma la obligación de mantenerse aislado y en seguimiento sanitario activo.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias detalla que el otro pasajero de ese vuelo que registró fiebre ha dado negativo en la prueba por lo que no debe hacer ningún tipo de aislamiento.

Con respecto al resto del pasaje, se ha indicado la obligatoriedad de realizar aislamiento domiciliario y seguimiento sanitario a un total de 14 personas (incluyendo el positivo) que han sido los contactos estrechos durante el viaje.

Así, a los siete días se les realizará una prueba PCR para determinar si han sido contagiados.

El resto de pasajeros no debe hacer ningún tipo de aislamiento, ya que no está indicado al no haber tenido el contacto suficiente para que se produjera un contagio, atendiendo al protocolo establecido por la Dirección General de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad, si bien más de una treintena ha optado por alojarse en un aparthotel de Puerto del Carmen.