Semana de caos en las cifras de coronavirus mientras Sanidad sospecha que nunca se sabrá la exacta de muertes

Falta de claridad, datos erróneos o cifras que bailan de un día para otro. Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad ha atravesado una semana complicada en el recuento de casos y muertes por coronavirus, desatando la incertidumbre justo cuando España va a entrar en la parte más importante de la desescalada. Todo el país está en fase 1 o 2, salvo algunas islas que ya se encuentran en fase 3. Los números siguen subiendo, aunque a menor ritmo, pero el Gobierno ya no plantea los datos de forma tan fiable.

El momento inicial de este caos se dio el pasado lunes, cuando el Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias restó 1.918 defunciones a la cifra total, alegando un reajuste de los datos. A esto hay que añadir que el número de fallecidos semanales superaba el centenar, y en un momento dado se quedó por debajo de los cincuenta. La idea de Fernando Simón es dar "una fotografía más realista" de la situación, pero el efecto que está consiguiendo es el contrario.

El caso de Cataluña es llamativo. Hace diez días, la Generalitat comunicó de golpe 635 muertes, lo que disparó el dato total. Hay que recordar que Sanidad lo que hace es unificar las cifras que le son trasladadas por parte de las comunidades autónomas. Eso sí, el recuento no es uniforme en todas ellas, por lo que el desfase se produce con cierta facilidad.

"La cifra real de fallecidos es difícil de conocer", ha llegado a decir Fernando Simón. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, siempre ha defendido que el método de recuento realizado por España "es el más estricto". ¿En qué consiste? Simplemente en contabilizar como muerte por coronavirus a toda persona que fallece con un diagnóstico confirmado vía test. Esto incluye tanto hospitales, como residencias de mayores o domicilios.

En cambio, en el caso de algunas comunidades autónomas no es así, pues no todas hacen el recuento de la misma manera. Un motivo más para el desbarajuste. Sirven algunos ejemplos: algunas, como Navarra o Cataluña, han empezado recientemente a enviar datos de los fallecimientos fuera de los hospitales. Hasta entonces, solo contabilizaban como tal los que se daban en los centros. Por su parte, la ComunidadValenciana o Galicia no incluían a los que mueren en sus domicilios.

Madrid se sumó a Cataluña y Navarra, alegando que seguían las indicaciones de Sanidad, por lo que si miramos de forma global, no solo no 'sobran' muertes de la cifra total publicada, sino que habría más de las que se publican porque hay una parte sin contabilizar.

Más allá de esto, hay otro elemento a tener en cuenta, y es que aunque se envíen los datos totales (algo que por ejemplo hacen en Aragón o en Castilla y León, entre otras), los facilitados por las comunidades no coinciden en la mayoría de los casos con los que posteriormente publica el Ministerio de Sanidad.