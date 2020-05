Detenidas tres personas de la misma familia tras una fuerte discusión en una terraza en Gijón

Según informa la Policía Local, cuando los agentes intentaron identificar a la implicada, la mujer no cesó en su actitud agresiva. Su hermano y el hijo de éste, también presentes, agredieron a los agentes, realizando una amenaza de muerte.

Además de las tres detenciones por atentado contra la autoridad, se realizó un acta de drogas contra uno de ellos y un acta de armas y drogas a otra persona que estaba enfrentada a ellos.

OTRAS SANCIONES

En cuanto a los incumplimientos de las medidas impuestas por el estado de alarma, durante el día de ayer fueron sancionadas once personas. Dos locales de hostelería de las calles Carlos III y Marqués de San Esteban fueron denunciados por permitir que la clientela estuviera consumiendo en la barra. También se denunció a un bar de la Avenida de Los Campones por no presentar licencia de apetura, licencia de terraza y por no adoptar las medidas de seguridad sanitaria del Real Decreto. Asimismo, se denunció a una terraza por exceder en el número de mesas autorizadas y a otra terraza por carecer de permiso.

Por otro lado, la Policía Local detectó a cuatro conductores que superaban la tasa de alcohol permitida.