Expertos estiman que separaciones y divorcios aumentarán tras el confinamiento

El abogado, vicepresidente de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (Scaf) y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), Ramón Quintano, ha asegurado a Europa Press que aún es pronto para saber el número de peticiones de separación y divorcio, pero "habrá un repunte".

El psicólogo y director del Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de Barcelona, Pere Font, ha asegurado que el número de separaciones y divorcios post-confinamiento será mayor a los registrados en estas mismas fechas pero del año pasado: "Los profesionales que ayudamos a parejas en crisis tendremos mucho trabajo".

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2018 se produjeron 99.444 casos de nulidad, separación y divorcio en toda España, y 17.705 en Catalunya.

EFECTO MULTIPLICADOR

"El divorcio aumentará seguro", ha avisado Font, y lo ha atribuido a la aparición de nuevas fricciones fruto de dos meses de convivencia continua, sumada a las limitaciones del confinamiento, que impiden diluir tensiones con actividades y contacto externo con otras personas.

Font ha advertido del 'efecto multiplicador' del confinamiento en las relaciones de pareja; según el psicólogo, quienes estaban en una relación satisfactoria ahora están mejor, mientras que aquellos que atravesaban una crisis o periodo de malestar lo ven potenciado.

Font no ha descartado el fenómeno de los 'Corona Boomers' -una eventual nueva generación de bebés que pueden nacer a finales de año y a principios de 2021 como fruto del confinamiento-, pero ha señalado que el descenso de ingresos la ciudadanía será un aspecto que limitará este fenómeno, y no augura una época de bonanza reproductiva.

RELACIONES AFECTIVAS ANTES QUE SEXUALES

Datos de una encuesta de Doctorialia sobre los efectos del confinamiento en la salud de la población afirman que 4 de cada 10 parejas aseguraron que ha afectado a su relación, de los cuales un 19% afirmó haber descubierto aspectos negativos de su pareja, y un 62% indicó tener menos relaciones sexuales.

Font ha explicado que la frustración causada por las consecuencias del confinamiento puede causar una bajada del libido y las ganas de mantener relaciones con la pareja.

VIVIR SOLO O EN PAREJA

Sobre las parejas que no viven juntas ha remarcado que, aunque el confinamiento ha visibilizado la masturbación y el cibersexo, a la larga ambas prácticas no pueden reemplazar el contacto físico y afectivo, por lo que tras el confinamiento prevalecerá la proximidad y el contacto íntimo no necesariamente sexual.

Además, Font ha destacado que el Ministerio de Sanidad holandés recomendó a los ciudadanos solteros buscar un compañero sexual para pasar el confinamiento, algo que ha tildado de "sensato".

Sin embargo, ha explicado que en un contexto post pandemia se adoptarán nuevos comportamientos, más "selectivos y prudentes" en la selección de una nueva pareja sexual por el miedo a un posible contagio.