El Padre Ángel aplaude la aprobación del ingreso mínimo vital: "En estos momentos lo importante es poder subsistir"

"Sin duda es algo bueno, es estos momentos lo más importante es poder subsistir, poder comer. Bienvenido sea", ha subrayado a Europa Press el Padre Ángel, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado esta nueva renta.

No obstante, ha apuntado que "uno puede ser pobre, pero no quiere limosna", por lo que ha apostado por incentivar la inserción laboral. "Es una buena noticia y si no que se lo pregunten a los que no tienen absolutamente nada", ha sentenciado.

De la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus, según ha destacado el Padre Ángel, hay que "salir entre todos, no solo los gobiernos, empresas privadas, ONG e Iglesia", que, en sus palabras, "están aportando e intentado salir de este bache".

"A mi modo de ver es una buena noticia y si no preguntárselo a tantas familias que no podían llegar a principio de mes. Con esto al menos a principio de mes sí podrán llegar", ha asegurado asturiano, fundador de Mensajeros de la Paz.