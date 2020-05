Detectan síntomas más leves en los españoles que se contagian ahora de coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que los hospitales españoles están detectando que los pacientes que se infectan ahora de COVID-19presentan síntomas "más leves" que aquellos que lo hacían en los peores momentos de la pandemia, aunque ha puntualizado que todavía no hay estudios sólidos que demuestren este extremo.

En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha explicado que hay médicos en España que "están planteando esta posibilidad". Asimismo, ha recordado que la letalidad es "mucho menor que hace unas semanas", ya que ahora se sitúa alrededor del 2%, mientras en las peores etapas de la pandemia esta cifra se elevaba a alrededor del 11%.

Además, ha apuntado que hay menor sobrecarga en los hospitales y que los grupos vulnerables "están más protegidos". "Pero incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves", ha celebrado.

Tests de seroprevalencia

En cuanto a los test de seroprevalencia de COVID-19 en toda la población que están planeando algunos municipios, como Torrejón de Ardoz, ha afirmado que estas pruebas masivas no son precisas para saber qué ha ocurrido en un territorio.

"Tenemos herramientas estadísticas que nos permiten hacer muestras, no es necesario testar a toda la población para saber el nivel de índice de la enfermedad en la población", ha agregado.

En este punto, ha recordado que los resultados del estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) "son aplicables a cada provincia". "Pero si alguna comunidad quiere tener datos más detallados por municipio u otra división territorial, no me parece mal que lo hagan, pero no tiene sentido que testen a toda la población. Que no malgasten recursos innecesarios si el objetivo es conocer lo que ha pasado", ha criticado.

En estos mismos términos, ha dicho que será cada comunidad autónoma la que valorar la "idoneidad" de estos tests y decidir "si son útiles y si se van a aportar algo, y sobre todo si distraen recursos de dónde se necesitan y cómo se va a gestionar la positividad". "Si estima que son de interés, no tengo mayor inconveniente. Pero la interpretación de los resultados no es fácil y la gestión de las personas que tienen un resultado positivo tampoco, hay que tener mucho cuidado", ha finalizado.

Polémica con la hidroxicloroquina

Al principio de su intervención, Simón ha rectificado sus palabras de este jueves, en las que afirmó que en España se habían cancelado estudios con hidroxicloroquina. Así, hoy ha señalado que se refería al estudio 'Solidarity' de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En España se sigue utilizando. Los datos que hay sobre efectos secundarios son de estudios observacionales que no tienen una solidez muy grande, aunque sí que es cierto que hay que tener cuidado con su uso. Hay algunos estudios que no son exactamente contradictorios pero que sí en unos es relativamente mala con mayores efectos secundarios que en otros", ha concluido.