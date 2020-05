Coronavirus.- "Telemedicina pionera" con rehabilitación por Zoom para pacientes de esclerosis múltiples

En un comunicado, el colectivo ha recordado "la importancia de la fisioterapia" en los tratamientos de los enfermos de esclerosis múltiple. A tal efecto, la plataforma recuerda que a finales de 2019, el Hospital Universitario Virgen Macarena ponía en marcha en el Hospital San Lázaro el primer laboratorio de investigación en vivo para reducir las secuelas del ictus, la esclerosis múltiple y la ELA, centrado en avanzar en técnicas de fisioterapia, rehabilitación y nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades neurológicas.

Pero los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación se vieron interrumpidos a cuenta del estado de alarma decretado para frenar la pandemia de Covid-19, situación ante la cual "la telemedicina se ha aplicado a marchas forzadas en esta cuarentena, dando buenos resultados" entre estos pacientes.

Desde la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Virgen Macarena, según la plataforma, las neurofisioterapeutas Laura Paniagua y Anja Hochsprung "tuvieron la idea de agrupar a pacientes para hacer sesiones de rehabilitación" a través del programa digital de videoconferencias Zoom. Así, fueron organizadas sesiones de fisioterapia para tres días a la semana.

"GRAN IDEA"

"Esa gran idea ha permitido un gran número de pacientes, que en muchos casos no se pueden permitir pagar las terapias necesarias, hacer ejercicios dirigidos y asesorados por fisioterapeutas especializados en esclerosis múltiple. Estas sesiones no van a sustituir en ningún caso las necesarias mano de nuestros fisioterapeutas, pero nos han ayudado a no empeorar nuestro estado de salud en los días de confinamiento", exponen los pacientes.

Ahora, en el contexto de la fase dos del plan estatal de levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma, la plataforma señala que aunque sea permitido reanudar la actividad en centros como en el que reciben estos pacientes sus sesiones de fisioterapia, "hay un gran temor a asistir a lugares cerrados donde la ventilación no es natural", toda vez que hablamos de "población inmunodeprimida y con otras patologías asociadas: problemas visuales, digestivos, circulatorios o de osteoporosis".

Por eso, la plataforma apuesta por la continuación de estas sesiones de "telemedicina", exponiendo que este método implica además un "gasto sanitario muy pequeño".