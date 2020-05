Andrea Picó guanya el concurs de pasdobles 'De banda a banda' d'À Punt Ràdio

El pasdoble tindrà el títol 'De banda a banda', però, com s'anunciava en les bases, es necessitava d'un lema "diferenciador" de la resta per a mantindre l'anonimat dels autors d'entre les obres presentades. La composició guanyadora portava com a lema 'La Victòria'.

L'autora, Andrea Picó, té 36 anys i és natural de Benilloba. La seua obra "és un clar reflex del programa: amb caràcter fresc, alegre i festiu", ha indicat Faus, mentre que Canet la defineix com "contundent" i Garcia i Soler considera que està "ben construït i és fresc".

Fins a l'últim moment, aquesta composició s'ha debatut amb dos pasdobles de compositors de Requena i Rafelbunyol que "eren també d'alta qualitat", assenyala l'organització, que subratlla l'èxit en la participació amb 25 obres rebudes d'autors amb una mitjana d'edat molt jove, ha apuntat Jordi Company, presentador i codirector del programa.

Fins al programa han arribat també, a més de tot el territori valencià, composicions de Ciudad Real i Zamora i d'autors valencians residents en l'estranger. El programa ha agraït la participació de tots i anima a fer-ho en pròximes edicions perquè el concurs siga "un referent" dels mitjans públics valencians.