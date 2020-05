La fotografía antigua del clan Kardashian que intriga a sus seguidores: "No las reconozco"

Las hermanas Kardashian llevan casi desde que nacieron (su padre fue uno de los abogados defensores en el juicio contra O.J. Simpson) siendo estrellas en Estados Unidos, algo menos, pero no mucho, en todo el mundo. Su vida ya era un constante plató de televisión antes de que comenzasen a grabar Keeping Up with the Kardashian, su propio programa de televisión, cuyas dos primeras temporadas ahora desembarcan en Netflix (aunque lleva muchas entregas emitidas en Fox).

Por si alguien se pierde, hay muchas formas de saber quién es quién en el clan Kardashian: Kris Jenner, la matriarca; Kourtney, la primogénita; Kim, la mediática, Khloé, la oveja negra; Rob, el desconocido; Kendall, la supermodelo; y Kylie, la millonaria.

Pero desde luego, sea casualidad o no, la más famosa de todas ellas, es decir, Kim Kardashian, ha publicado justo en estas fechas una fotografía que las reúne cuando, sobre todo las dos últimas, eran muy pequeñas, y aún no habían comenzado las más de 16 temporadas de su docu-reality.

La esposa de Kanye West se ha puesto algo nostálgica y ha recordado otras épocas, queriendo hacer partícipes a toda su legión de seguidores en Instagram (más de 172 millones en todo el mundo, dos veces la actual población de Alemania).

"Fam", apócope de family, es el representativo título con el que ha publicado una antigua fotografía en blanco y negro y donde se puede ver a las Kardashian de pequeñas, algo que ha hecho que los fans, a simple vista, hayan tenido incluso sus dudas sobre quién era cada una de ellas.

A pesar de que la publicación ha acumulado más de dos millones y medio de likes, muchos de los devotos de sus posts no han sabido distinguirlas y así se lo han hecho saber a través de multitud de comentarios, que se intercalaban con otros sobre la importancia de seguir unidos o emoticonos de corazones.

"No reconozco a ninguna en esta imagen", clamaba un usuario, cuya sorprsa también compartían quien se preguntaba sin dar crédito "¿Quiénes son todas estas personas?". Asimismo otros seguidores se centraban en algunas de las hermanas en concreto, afirmando uno que "no sabía que era Khloé" o quien confundía a Kendall pensando "que era Selena Gomez".

Otros usuarios, directamente, se quejaban de las operaciones estéticas de las Kardashian y opinan que "eran más naturales entonces" o que "nunca habéis estado igual que ahí". No es la primera vez que a Kim le entra la melancolía y sube una fotografía antigua durante el confinamiento.