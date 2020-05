Cultura.- Fundació Baleària organitza aquest dissabte una trobada online de bandes de música balears i valencianes

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el concert comptarà amb la participació de quatre bandes de Mallorca: les de Marratxí, S'Almudaina, Sa Pobla i Manacor; una valenciana, que serà la de Dénia i una altra eivissenca que serà la de Sant Antoni de Portmany. A més, comptarà amb la col·laboració del Projecte Internacional Música Jove.

Amb aquest esdeveniment, ja van quatre les activitats culturals en línia organitzades per l'entitat per a "amenitzar durant l'estat d'alarma". El gerent de la Fundació, Ricard Pérez, ha assenyalat que un dels principals objectius de la institució és "facilitar l'intercanvi cultural entre els territoris separats per mar i units pels vaixells de Baleària".

A més dels dos concerts Baleàrics 2.0, de la trobada de poetes de la passada setmana i del festival de bandes d'aquest dissabte, l'entitat ha promogut, a través de les seues xarxes socials, la creació artística de molts pintors i pintores amb els quals col·labora habitualment.