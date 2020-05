Expertos italianos: "El coronavirus está perdiendo fuerza y es menos agresivo"

Los expertos virólogos italianos sostienen que el coronavirus "está perdiendo fuerza" al verse bloqueado por varios factores como el calor y el uso de la mascarilla, implantada en la nueva normalidad en Italia —y en otros países como España—. Según asegura Arnaldo Caruso, presidente de la Sociedad Italiana de Virología (Siv-Isv), este elemento es uno de los "más importantes para contrarrestar la propagación viral".

Caruso, junto a investigadores del Laboratorio de Microbiología del Hospital Civil de Brescia, ha logrado aislar una variante "extremadamente menos potente" del virus Sars-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

"Las cepas que han circulado, con más o menos variaciones entre ellas, son atribuibles a las que han invadido el mundo entero. Tuvimos una cepa muy similar a la de Wuhan", ha dicho este experto en declaraciones a Adnkronos.

Para Caruso, profesor de Microbiología en la Universidad de Brescia, "lo que está sucediendo, como ocurre con todos los virus respiratorios, es atribuible a la naturaleza estacional de la infección. Con el comienzo de la temporada de primavera tardía estos virus tienden a desaparecer por razones que todavía no sabemos exactamente".

Por este motivo, los factores tras la estacionalidad de los virus respiratorios, entre los que se incluye el Sars-CoV-2, podrían ser numerosos, sugiere Caruso: "Desde la temperatura hasta la humedad, hasta los rayos ultravioleta o incluso el hecho de que quizás con el calor nuestras defensas inmunes a nivel de mucosa son más fuertes. Esto no significa que los virus hayan desaparecido", ha agregado. "Si los buscamos aquí y allá, todavía están", insiste este experto.

El calor no sería el único factor, según Caruso. "Incluso las mascarillas, que siempre he promovido desde el principio como una forma de protección para aquellos que reciben o dan virus, son una herramienta importante para combatir la circulación viral".

No obstante, Caruso advierte sobre esta variante que han logrado aislar: "Todavía no sabemos si esta variante está circulando y cuánto circula, no es por eso que los casos de Covid-19 son menos numerosos y menos graves", ha indicado.