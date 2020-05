Feijóo apela al Gobierno a aclarar "si quiere" industrias como Alcoa: "Si no quieren, esto no tiene solución"

A preguntas de los medios este viernes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "si a alguien no le coge por sorpresa" el anuncio de que la multinacional plantea un despido colectivo de 534 trabajadores de su planta de aluminio en Cervo (Lugo) "es al Gobierno, que estaba advertido de que Alcoa no podía operar a los precios de energía que hay en España".

"Lo llevamos diciendo desde hace años, al gobierno de (José Luís Rodríguez) Zapatero, al gobierno de (Mariano) Rajoy y ahora al de (Pedro) Sánchez. Con los primeros encontramos soluciones, con el actual no hemos encontrado la mínima intención para que Alcoa siga operando", ha aseverado Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo central de priorizar la "ideología" en su política energética e industrial.

En este sentido, el mandatario popular ha remarcado que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez actúa con "interés ideológico" en el plano energético, lo que, a su juicio, pone en riesgo el futuro no solo de Alcoa en la comarca de A Mariña, sino de otras industrias ubicadas por todo el Estado.

"Si Alcoa cierra por los precios de la energía habrá otras electrointensivas de otras comunidades que también cerrarán. Esto es el primer aviso", ha sentenciado Feijóo, que ha subrayado su petición al Gobierno de despejar "si quieren este tipo de industrias" que, en palabras del presidente gallego, se enfrentan a "una tormenta perfecta" con la combinación del actual precio de la energía para producir y el contexto económico de crisis global.

"El Gobierno tiene que decir si quiere o no que se produzca aluminio primario en España. Si quiere, el 50 por ciento está resuelto. Si no, no lo vamos a poder resolver", ha remarcado Núñez Feijóo, antes de abundar que el camino para garantizar el futuro de Alcoa San Cibrao es la creación de "una tarifa compatible con la producción de aluminio primario", ya que considera que con los precios actuales "no hay empresa pública o privada" que pueda hacerlo.

"Espero que en las próximas semanas podamos andar el camino que no se andó en este año y medio y se dediquen las mismas cuantías que hubo con los gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Si esto no se hace, Alcoa no tiene viabilidad y los despidos serán masivos", ha apostillado.

"SOY EL MISMO QUE CON RAJOY"

Cuestionado sobre las responsabilidades de la Xunta en materia industrial, Núñez Feijóo ha asegurado que ha mantenido "muchísimos" contactos con el Gobierno como hizo durante los años de su compañero de partido Mariano Rajoy en Moncloa, una etapa en la que, ha continuado, "hubo dos episodios de crisis con los precios de la energía".

"Soy el mismo presidente que era cuando Alcoa confrontaba con el Gobierno de Rajoy que ahora con Sánchez. No cambié mi posición", ha apuntado antes de incidir en que el Ejecutivo autonómico que encabeza "seguirá haciendo" lo llevó a cabo con Rajoy y Zapatero al frente de la Administración central: "proponer y acreditar" que la solución pasa por una rebaja en el precio que pagan las industriales actualmente por la energía.