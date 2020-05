Torres, sobre la reapertura al turismo: "No corramos para dar pasos atrás"

En la sexta entrega de 'Punto de Encuentro', organizado por 'Diario de Avisos', Ángel Víctor Torres insistió en que se hagan test en origen para que los aviones "puedan venir llenos".

En su opinión, de nada valdrá que esto se haga en Canarias si luego no se hace en otros países y quiso dejar claro que los turistas sólo viajarán a aquellos lugares que ofrecen seguridad sanitaria.

Sobre la cuarentena de 14 días, admitió que quizá no se explicó de manera poco clara y eso hizo que se produjeran algunas cancelaciones. No obstante, indicó que el turista que venga no va a tener que hacer ningún tipo de cuarentena.

A este respecto, insistió en que lo que está pidiendo es que los visitantes vengan con el PCR hecho y afirmó que hay compañías que están dispuestas. Añadió que esto tendrá un coste económico, del orden de 40-50 euros, pero aclaró que se están aplicando mecanismos para que una parte la afronten los turoperadores, otra el destino y otra desde lo público.

Preguntado por una posible guerra de precios, el presidente canario dijo que habrá que tomar decisiones porque "si los aviones no vienen, lo vamos a padecer de manera grave". En este sentido, señaló que se ha reunido con hoteleros y "están dispuestos a ayudar para que esos aviones vengan llenos".

"La gente quiere venir a Canarias y, por tanto, somos un reclamo. Además, siempre hemos sido un lugar seguro frente a otros destinos. El problema ahora es el coronavirus. Tenemos que recuperar este ocio y la normalidad. Por eso tenemos que echar una mano todos. Eso va a permitir que salvemos esta situación", aseguró Torres.

COMISIÓN BILATERAL CANARIAS-ESTADO.

Ángel Víctor Torres también fue cuestionado por la comisión bilateral Canarias-Estado que ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar, entre otras cosas, del turismo. Sobre esto, dijo que el propio Sánchez le ha comunicado que ha ordenado a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ponga en marcha los mecanismos necesarios para esa comisión bilateral, y añadió que ya ha habido reuniones preparatorias para los asuntos que desde Canarias se quieren incluir, a los que se sumarán los que quiera plantear el Gobierno.

Y sobre el ingreso mínimo vital, aprobado hoy en Consejo de Ministros, señaló que el Gobierno de Canarias se va a adherir y será complementario al ingreso canario de emergencia. Anunció, además, que al próximo Consejo de Gobierno se va a llevar una actuación que tiene que ver con el aumento de la prórroga del pago del alquiler de viviendas sociales y también una ficha financiera al respecto.