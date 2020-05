Luz verde a la aprobación inicial de un proyecto para edificar 1.250 viviendas en Cortijo Merino, en la capital

Concretamente se localiza en el cuadrante suroriental del término municipal de Málaga, colindando con la carretera de Campanillas A-7054, al sur de la autovía de titularidad autonómica A-357 y al este de la hiperronda.

El Plan Parcial de Ordenación del sector fue aprobado inicialmente por la junta de gobierno el 10 de febrero de 2017 y provisionalmente por el mismo órgano el pasado 30 de abril y establece la edificación de 1.250 viviendas con una altura máxima de planta baja más cuatro más ático; asigna más de 29.000 metros cuadrados de zona verde para parques, jardines, áreas de juegos y zona forestal y destina un total de 33.000 metros cuadrados a equipamientos.

Este sector contempla una superficie en torno a 284.000 metros cuadrados y tiene uso global residencial, cuya ordenación será abierta, han precisado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Este proyecto de urbanización tiene por finalidad la construcción de las obras que materializan las determinaciones del Plan Parcial redactado para este sector, así como las obras exteriores necesarias para su correcta conexión e integración con los sistemas generales de la ciudad y la creación de un núcleo urbanizado para la implantación de usos productivos empresariales y comerciales, adaptando las asignaciones del suelo a los contenidos de la LOUA, así como al Plan General.

El proyecto de urbanización de este sector tiene un presupuesto base de licitación que asciende a 24,17 millones de euros y contempla los siguientes aspectos: la definición de espacios públicos; la red de abastecimiento de agua potable; la red de saneamiento (recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales); la red de distribución de energía eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público; la red de telecomunicaciones; señalización y marcas viales; jardinería y mobiliario público; trazado viario y pavimentación; y red de riego. Así, el plazo de ejecución de las obras será de dos años.

La junta de gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución UE-1 del PERI-LO.5 'Los Guindos I', promovido por la junta de compensación de la unidad.

El ámbito de la actuación se encuentra próximo al litoral en el barrio de Los Guindos del Distrito de Carretera de Cádiz, colindando al norte con la avenida de Los Guindos, siendo la apertura de vial en los números 8 y 10; al sur con las calles Viña del Mar y Menorca, a las que completará y mejorará su conexión; al este con edificaciones existentes y la propia avenida de Los Guindos; y al oeste con la UE-2, con la que deberá integrarse mediante el vial-2.

El sector Los Guindos, tras la modificación realizada al proyecto de reparcelación, suma un total de 11.674,6 metros cuadrados, de los que 7.832,95 son de la unidad de ejecución UE-1 con una edificabilidad máxima 17.635 m2 para cuatro edificaciones y un área destinada a zonas verdes y juegos infantiles de 2.625 metros cuadrados.

Han precisado que en la propiedad existen unas naves del antiguo pasado industrial junto a otras edificaciones que deberán ser objeto de previa demolición para comenzar las obras. En las zonas verdes privadas existen unas edificaciones que en principio no se prevé demoler, quedando a expensas de una valoración más exhaustiva respecto a su estado real una vez que comiencen las obras, si bien en caso de no eliminarse se ha previsto la rehabilitación y adaptación para instalaciones comunes de las edificaciones. El presupuesto de ejecución del proyecto de obras de este plan de urbanización se estima en 870.587,65 euros. El plazo de ejecución de esta obra se estima en cinco meses.

Por último, se ha aprobado la inadmisión a trámite de la solicitud de modificación de elementos de la ordenación pormenorizada del PGOU presentada por un particular para modificar las alineaciones oficiales fijadas entre los números 31 y 55 de calle Doña. La inadmisión responde a la consideración de que la propuesta presentada no procede, ya que en la misma no reúne los requisitos de ordenación establecidos para admitirla a trámite. Se propone la eliminación viario público y la propuesta no está suficientemente motivada en base a interés general.

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA

Por otro lado, se ha ratificado la reanudación de ejecución del contrato relativo a la realización de actividades museísticas en el Museo Interactivo de la Música, el MIMMA, a la empresa Interexpo, Exposiciones Internacionales Culturales e Interactivas, S.L. por importe de 2.984.852,69 euros.

El acuerdo también recoge las medidas higiénico sanitarias por parte de la empresa y el aforo establecido. Cabe recordar que tras la declaración del estado de alarma y los sucesivos decretos, entre ellos relativos a contratos públicos, el adjudicatario solicitó la suspensión y el Ayuntamiento decretó la suspensión parcial, reanudándose ahora en el marco de la reapertura de los museos.