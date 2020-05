La serie '3Caminos' retoma su rodaje en Navarra tras sufrir un parón por la pandemia del Covid-19

Se trata de una serie que se estrenará en Amazon Prime Video y que se centra en cinco personas, de diferentes países, que traban amistad en el Camino de Santiago. La historia sigue su evolución a lo largo de tres periodos distintos, 2000, 2006 y 2021, todos ellos marcados por la ruta jacobea. Tras Navarra, el rodaje pasará por Galicia, Corea del Sur, México o Portugal.

Este viernes se ha realizado un encuentro con los medios de comunicación en la Sala Principal de Baluarte en Pamplona, en la que han participado el productor de la serie, Julio Casal; sus directores, Norberto López e Iñaki Mercero, así como los componentes del reparto, entre los que se encuentra la actriz española Verónica Echegui. También ha estado presente el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Manu Ayerdi.

Verónica Echegui, que interpreta a Raquel en la serie, ha explicado que su personaje "representa la fe, la esperanza, es un rayo de luz en la oscuridad", alguien que "quiere comerse la vida a bocados, ve la vida con cierta ingenuidad, y en el Camino descubre que quizás no está viendo lo inmadura que es".

Echegui ha declarado que le "fascina cómo, a través de otras personas con las que no espera encontrarse, encuentra la amistad y muchas otras cosas a través de este maravilloso grupo de personas". Se ha mostrado convencida de que la serie "va a ser una bomba porque no va haber nadie en este planeta que no se sienta identificado con lo que cuenta".

El director Iñaki Mercero ha calificado esta serie como "un descubrimiento precioso porque, aparte de hacer el Camino y descubrir lugares hermosos, hay algo hermoso que es esa conexión con la espiritualidad de este viaje que te hace mirar en ti mismo". El Camino de Santiago, ha resaltado, "hace que, en el silencio, en el andar, descubras cosas que no sabes que tenías dentro".

Para Mercero, este trabajo es "un regalo para un director porque estamos todos con la tendencia a series con un desaparecido, un muerto, un crimen y, de pronto, te llega una serie de personajes, de actores, pequeña pero con una intensidad dramática maravillosa".

Por su parte, Norberto López ha definido '3Caminos' como una "historia de amistad que se ha ido generando a lo largo de los años" a través de personas de diferentes nacionalidades que "se van juntando en el Camino". "Es una serie que no busca el efecto sino que sientas el viaje de los personajes", ha remarcado.

El consejero Manu Ayerdi ha destacado la importancia del sector audiovisual para Navarra porque "tiene una capacidad de generación de riqueza y de empleo de calidad importantísimo". Un sector "emergente" en la Comunidad foral en el que, ha dicho, "tenemos plena confianza" y "nos puede ayudar en la puesta en valor del territorio, nuestro patrimonio y tradiciones", en este caso, el Camino de Santiago.

El consejero ha resaltado que este rodaje es "una oportunidad formidable" y ha puesto en valor la colaboración "desde el inicio" entre la producción de la serie y Turismo de Navarra para promocionar las diferentes rutas del Camino de Santiago en Navarra, más año del tradicional Camino Francés. Algo, ha remarcado, que ha quedado "reflejado en los guiones".

Ayerdi ha subrayado que este trabajo "permite visibilizar cosas que son valiosas" como el turismo rural, la gastronomía, los recursos naturales, la cultura, el patrimonio histórico y el ocio. Ha expresado su ilusión en este proyecto que "nos va a dar una proyección muy potente".

En esta misma línea, Julio Casal, productor de '3Caminos', ha valorado la "apuesta institucional" por este sector y ha esperado que "este inicio de colaboración tenga continuidad".

Según ha explicado, la serie nace con la idea de "promocionar el Camino de Santiago y crear una producción internacional potente donde marquemos un referente; un sueño que refleje la amistad de alguien que se conoce a lo largo del Camino de Santiago como una experiencia".

RODAR UNA SERIE EN TIEMPOS DEL COVID-19

La producción de '3Caminos' tuvo que interrumpirse debido a la pandemia del Covid-19 y ahora, con motivo de la desescalada, ha logrado retomar su rodaje.

"De un día para otro tuvimos que desmontar todo, hubo muchas complicaciones para volver a retornar a actores y equipo técnico a sus casas", ha recordado el productor Julio Casal, quien ha explicado que, durante el confinamiento, "no paramos de trabajar" adaptando los guiones y el plan de rodaje para cuando "las condiciones fueran favorables".

Casal ha indicado que, a raíz de la alerta sanitaria, la producción ha cambiado a través de protocolos que se han tenido que adoptar. Así, entre otras medidas, se han realizado test a todo el equipo, se ha incorporado a un sanitario al equipo y se realizan desinfecciones.

"Hemos visto que es posible aunque no es lo ideal", ha reconocido Casal, que ha explicado que las localizaciones se han realizado por videoconferencia, el guión se ha trabajado telemáticamente y en el rodaje "hay mucha precaución porque es algo muy serio".

"Tratamos que el día a día no nos afecte pero creo que esto ha venido en parte para quedarse y los protocolos se van a quedar durante bastante tiempo entre nosotros", ha opinado.