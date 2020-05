En la seua majoria, aquestes zones se situen en l'interior de València i Castelló, mentre que a Alacant no hi ha cap comarca en la qual no s'haja comptabilitzat almenys un cas en les últimes dos setmanes, segons les dades desagregades per municipis que ha publicat la Generalitat.

De totes elles, el Racó d'Ademús és l'única que no ha arribat a registrar cap cas positiu des que va començar la pandèmia: cap dels set municipis de l'enclavament han tingut contagis per coronavirus.