Coronavirus.- La Generalitat ultima la resolució per a la desescalada en residències i insisteix que anirà "a poc a poc"

Així ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si ja hi ha un protocol previst perquè les visites als majors residents puguen començar en la nova fase.

Oltra ha explicat que s'està acabant d'"arredonir" el text per a poder iniciar en la Fase 2 la desescalada "a poc a poc" tant pel que fa a les visites com a recuperar "gradualment i progressivament" l'activitat en centres diürns o CEAM i les teràpies reparadores, com la podologia, que en ells s'ofereixen.

L'objectiu, ha dit, és "a poc a poc, molt poc a poc, tornar a la normalitat" tenint en compte la vulnerabilitat del col·lectiu i que la pandèmia ja ha mostrat l'impacte que té el virus quan entra en una residència.

"Anirem a poc a poc, però també intentant recuperar pas a pas eixa nova normalitat, o almenys les teràpies rehabilitadores i la sociabilitat de les persones majors, el contacte amb les seues famílies", ha prosseguit Oltra.

En aquest punt, ha mostrat també la seua esperança que després d'aquesta crisi les persones que estan en eixos centres comencen a rebre visites dels seus familiars, "que també resultarà entranyable que persones que tinguen familiars aquest s'hagen conscienciat de la necessitat que tenim d'afectes les persones i també els majors que estan en residències".

També sobre la situació de les residències, Oltra ha sigut preguntada respecte a l'anàlisi de la incidència que han tingut els brots en alguns centres en les dades de Covid-19 per municipis. Sobre aquest tema, ha indicat que caldrà fer una anàlisi "global" quan acabe la pandèmia perquè encara hi ha residències afectades.

"Estem en eixa lluita d'intentar que tot el sistema residencial estiga lliure de Covid, quan s'estabilitze arribarà el temps d'avaluacions i anàlisis, estem en la gestió del dolor", ha dit, i en ella "parlar de nombres és extemporani". "El temps de l'anàlisi vindrà", ha conclòs.