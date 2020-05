Diputación no establecerá tiempos máximos de estancia en las playas alavesas, pero recomienda baños cortos

En un comunicado, la institución foral ha informado de que la apertura de la Campaña de Verano y la temporada de baño se abrirá el próximo 13 de junio y estará condicionada a las "necesarias medidas de distanciamiento social y prevenciones sanitarias".

Además, se han actualizado las normas de uso público de estos espacios, de forma previa a la apertura de la Campaña de Verano, para evitar aglomeraciones e incumplimientos de la normativa vigente en la actual fase de desescalada.

Hasta el 13 de junio no comenzará la Campaña de Verano de las playas del embalse del Zadorra y, aunque la actual fase de desescalada no prohíbe el baño, la Diputación Foral ha recordado que, este fin de semana, no habrá servicio de socorrismo y que es "imprescindible" mantener la distancia de seguridad interpersonal.

Asimismo, para evitar aglomeraciones, el parking de Garaio estará abierto sólo al 50% de su capacidad. En este sentido, ha recordado que está prohibido aparcar fuera de los lugares habilitados, no sólo en Garaio, también en Landa.

También ha informado de que, tanto los Miñones como la Ertzaintza, controlarán desde este viernes el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal y de los aforos de los parkings de las playas alavesas.

Las duchas permanecerán cerradas este fin de semana, así como la Oficina de Información y el Servicio de Préstamo de bicicletas. Además, durante toda la temporada, las fuentes permanecerán cerradas, en cumplimiento con las directrices del Departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco.

Los edificios de aseo se abrirán al público este sábado 30 de mayo, aunque se deberá acceder a ellos manteniendo también las distancias de seguridad.

La Diputación Foral actualizará toda la información relativa a las normas de uso de las playas de Garaio y Landa, de forma continuada, en su página web araba.eus.

CAMPAÑA DE VERANO

El protocolo que está preparando la Diputación no recogerá tiempos máximos de estancia en las playas al contar conextensas zonas y una notable capacidad de acogida. No obstante, la actividad de baño deberá llevarse a cabo "en el horario habitual y coincidiendo con la apertura de los puesto de socorrismo" -de 12 del mediodía a 8 de la tarde-. Asimismo, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el agua, se recomiendan baños cortos.

La Diputación Foral ha explicado que efectuará un seguimiento continuado de las condiciones y la "intensidad de afluencia" por si, en circunstancias extraordinarias, no se pudiera cumplir con las condiciones de distanciamiento social. En ese caso, se prevé establecer medidas de control de acceso.

El Departamento de Medio Ambiente ha informado que va a "reforzar" la comunicación y la sensibilización a la ciudadanía para "hacerle copartícipe de las condiciones de normas de uso y respeto de las medidas sanitarias", con información y cartelería específica.

En este sentido, el diputado foral de Medio Ambiente, Josean Galera, ha apelado a la "responsabilidad ciudadanía para el cumplimiento de las medidas sanitarias, en la situación que viviremos este verano de necesaria precaución extrema". Ha recordado, además, que es necesario mantener el distanciamiento interpersonal, tanto dentro como fuera del agua.

El protocolo regulará también el uso de los equipamientos y servicioscomunes, así como las actividades de Educación Ambiental, que establecerán cupos máximos y requerirán cita previa.

Asimismo, la Diputación alavesa reforzará las actuaciones de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipamiento y mobiliario de las playas y sus parques.