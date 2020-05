Iturgaiz pide que Euskadi destine "el ahorro" del Ingreso Mínimo Vital a complementar pensiones y ayudas a autónomos

Irtugaiz ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Bilbao para analizar la actualidad política, que ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de la pandemia de covid-19. También ha recordado, al inicio de su intervención, a los dos trabajadores que permanecen sepultados tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar el pasado 6 de febrero "por la desastrosa gestión del PNV".

Entre otros asuntos, el candidato de PP+Cs se ha pronunciado en relación a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en el Consejo de Ministros de este viernes y ha propuesto que, si va a suponer "un ahorro para el Gobierno Vasco, el dinero que se vaya a ahorrar se dedique a ayudas directas a los autónomos y a reforzar los complementos de los pensionistas" en el caso de las pensiones más bajas y de viudedad.

En todo caso, ha esperado que el Ejecutivo lo "gestione mejor que con la RGI o con el funcionamiento de Lanbide" para que las ayudas "lleguen a quienes lo necesitan de verdad y no para beneficiar a los chiringuitos de los socialistas y los nacionalistas en esta tierra".

El candidato de PP+Cs ha lamentado que el país sufre una pandemia sanitaria y también "una pandemia económica y laboral", que el Gobierno de Pedro Sánchez está afrontando con una gestión "desastrosa" y "caótica", de la que considera "corresponsable" al PNV y al lehendakari, Iñigo Urkullu, porque "metieron en La Moncloa" al líder del PSOE.

Además, ha criticado que se han "mimetizado con las políticas y la gestión de su socio Sánchez" porque en Euskadi también ha habido "un fracaso en la gestión" en distintos ámbitos, entre ellos el sanitario ya que "se ha mandado a la guerra sin fusiles y sin munición" a los sanitarios para luchar contra la pandemia de covid-19.

"Por eso, no puede sorprenderle a Urkullu que, cuando llega a un hospital (el de Cruces), le estén esperando sanitarios gritándole 'fuera'", ha indicado Iturgaiz, que también ha censurado "el desaguisado de fechas" en la vuelta a las aulas en los centros educativos vascos.

En este marco, ha advertido de que, en las próximas elecciones vascas, votar al PNV o al PSE-EE "es votar a la mala, caótica y desastrosa gestión que está haciendo en estos momentos el Gobierno Vasco". Según ha indicado, "el PNV y PSE irán con candidaturas diferentes, pero son una gran coalición" que "van juntos en sus objetivos".

En esta línea, ha incidido en que, tras los comicios de julio, el PNV y el PSE pretenden "volver a reeditar el pacto, porque no les interesa la buena gestión, sólo les interesa repartirse los chiringuitos y poltronas, como hemos visto allá donde están gobernando, y gobiernan en casi todas las partes".

A juicio de Carlos Iturgaiz, las elecciones autonómicas son también "una meta volante donde el objetivo de los vascos en las urnas debe ser empujar al binomio Sánchez-Iglesias fuera de la Moncloa". "Y tenemos la oportunidad", ha manifestado el candidato de PP+Cs, que ha asegurado que, con las propuestas de su coalición, "sí que hay salida" para la crisis generada por la pandemia.

De este modo, ha defendido que "donde gobierna el PP o PP+Cs hay un modelo que ha funcionado, a diferencia del desastre del mando único del Gobierno de Sánchez e Iglesias y de la cogobernanza del modelo de Urkullu".

Iturgaiz ha explicado que la coalición está preparando su programa para las elecciones vascas a través de reuniones con expertos, un grupo de independientes de diferentes sectores, para plantear planes para reactivar los diferentes sectores.

El candidato de PP+Cs ha reiterado su apuesta por no reducir la duración de la campaña electoral ya que, en su opinión, es "mejor no hurtar el debate a los ciudadanos" y dejar la campaña en dos semanas y reducir el gasto, aunque ha dicho que "entiende que PNV y PSE quieren esconder las vergüenzas y no hablar de la penosa gestión que hacen".

Tras recordar que "en el Boletín Oficial del País Vasco ya dice que la campaña tiene que ser de dos semanas", ha apelado que, "si es una cuestión económica, vamos a reducir el gasto de campaña a la mitad haciéndolo en dos semanas y que el tope, en vez de ser 1,6 millones, lo hagamos 800.000 euros y si quieren menos". "Ya no es una cuestión económica, sino de que quiere el PNV hurtar el debate a los ciudadanos", ha insistido.

PANDEMIA POLÍTICA

Por otro lado, Iturgaiz ha lamentado que en el Estado se está sumando a la "pandemia" sanitaria y económica, otra "pandemia política" en la que "la unión del comunismo, socialismo, secesionistas, proetarras pretenden defenestrar el régimen constitucional de nuestro país y a la monarquía también".

El político vasco ha lamentado que Pedro Sánchez no haya tenido "empacho en coaligarse con el brazo político de ETA" con el acuerdo sobre la reforma laboral. "La firma del logo de PSOE con el logo de Bidu emborrona la historia del Partido Socialista, un partido con más de un siglo de historia no se merecía eso, no merecía abochornar a sus votantes y a su militancia", ha opinado.

En este sentido, ha afirmado que no le "sorprende" que Podemos pacte con EH Bildu porque su líder, Pablo Iglesias, "se paseaba por las herriko tabernas haciendo loas de los proetarras", pero sí le da "pena que Sánchez se mimetice y el PSOE vaya corriendo a coleguear con los que no condenan la violencia".

Iturgaiz ha criticado, asimismo, el "doble rasero" en la presidencia del Congreso porque, en sus debates, "lo que se permite a Iglesias y al Gobierno no se permite a los demás partidos" ya que, "para ellos, hay libertad de expresión para decir lo que quieran y para los demás partidos rápidamente se quieren borrar del diario de sesiones" sus afirmaciones.

En todo caso, ha precisado, en relación al tono en el que se están produciendo los debates en la Cámara, que "quien es responsable de la crispación en el Congreso no es Cayetana Álvarez de Toledo ni nadie del PP ni de la oposición".

A su entender, "uno de los grandes responsables se llama Pablo Iglesias, que es un experto fogonero que viene a azuzar el fuego y sabe cómo intentar desviar la atención porque el Gobierno no quiere que se hable de ese pacto vergonzoso entre PSOE, Podemos y Bildu". "España no necesita fogoneros ni en su Gobierno ni el en Congreso de Diputados", ha concluido.