Familiares de muertos por Covid-19 en una residencia de Lleida presentan una querella por homicidios imprudentes

Seis familias de residentes de la Llar Sant Josep de Lleida que han muerto por la Covid-19 han presentado una querella criminal conjunta al juzgado contra el centro porque consideran que se han cometido homicidios por imprudencia con las muertes de sus familiares.

Según ha avanzado Segre y confirmado el abogado que lleva el caso, Xavier Prats, además se acusa a la residencia de seis delitos continuados de omisión del deber de socorro, un delito continuado de atentado contra la integridad moral, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y los que se puedan derivar. Estas familias ya habían anunciado a principios de marzo que optarían por la vía judicial para investigar la residencia por "numerosas negligencias".

Prats ha explicado que la querella penal se ha presentado esta semana al juzgado de instrucción que ahora tendrá que decidir si la admite a trámite. De entrada, los querellantes piden que se tome declaración a la dirección del centro para esgrimir si hay pruebas que apunten a esta mala gestión. El letrado también ha ofrecido acciones para otras personas que también tienen familiares que han perdido la vida en iguales condiciones.

Las familias querellantes creen que el la Llar Sant Josep de Lleida no adoptó ninguna medida de prevención y seguridad ante la entrada de la Covid-19 en el centro. Se refieren a medidas como el aislamiento de residentes, mascarillas, guantes y desinfecciones para prevenir los contagios. Asimismo, aseguran que no se los comunicó bastante bien la situación de sus familiares y que llamaron muchas veces sin recibir ninguna respuesta concreta. Los querellantes también dicen que en la mayoría de casos, no se les comunicó la realización de la prueba de diagnóstico de coronavirus y que tampoco se los pidió autorización para hacerla así como que tampoco se les comunicó el traslado a centros hospitalarios.