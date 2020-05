Coronavirus.- Mercadona ven 50.000 unitats al dia del seu nou alcohol perfumat en esprai

20M EP

Mercadona està venent 50.000 unitats al dia del seu nou alcohol perfumat en esprai, que sorgeix de la coinnovació amb el proveïdor Francisco Aragón després de realitzar més de 20 sessions amb 30 clients per a desenvolupar un producte que donara resposta a les seues necessitats: una solució pràctica i àgil per a netejar en profunditat i fer front a la situació actual marcada per la Covid-19.