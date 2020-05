'Sherpas. La otra historia del Himalaya', la cara amarga del Everest y la unión de culturas que rompe con los límites

Desde hoy el Himalaya está en la palma de nuestra mano. Y no solo la cordillera asiática, cuna de leyendas e historias de todo tipo, sino la cultura de los sherpas, los habitantes de esta región montañosa en Nepal. Xiana Siccardi y Lakpa Nuru Sherpa han escrito un libro que se dibuja como un descubrimiento para todos los curiosos que, con el alma abierta, quieran aventurarse a conocer más sobre un lugar tan remoto.

"La cara oculta de la montaña es que detrás del éxito de hacer una cima siempre hay un grupo de sherpas montando tiendas, abriendo rutas, cargando comida y el equipaje de los viajeros. Son tareas que hacemos los sherpas y, pese a que es un trabajo muy arriesgado y peligroso, los sherpas siempre vamos primero. Y aunque hacemos este duro trabajo, normalmente no se habla de nosotros", comenta el autor, Lakpa Nuru Sherpa.

'Sherpas. La otra historia del Himalaya', editado por Ediciones del Viento, sale a la venta hoy, viernes 29 de mayo. Y precisamente hoy tenemos la oportunidad de asistir en directo a la presentación online, a través de Zoom, a las 19.00. Estarán los autores, Xiana y Lakpa; el editor, Eduardo Riestra; y el egiptólogo y viajero, Tito Vivas. La fecha no es casualidad: Coincide con el primer ascenso y descenso existoso al Everest en la historia, por parte de Edmund Hillary y Tenzing Norgay, el 29 de mayo de 1953.

La crisis sanitaria ha provocado que se cancelen las numerosas expediciones al Everest, fuente principal de ingresos de la comunidad sherpa. Es por eso que los fondos recaudados irán destinados a ayudar económicamente a los sherpas y sus familias. Así, con la compra de esta obra, se está ayudando también a Lakpa, a su familia y a los integrantes de la comunidad.

Dos historias cruzadas

Xiana Siccardi (Barcelona, 1978) orientó su carrera profesional al Periodismo, estudiando en la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Tiene una amplia trayectoria en diarios y revistas de ámbito nacional, ha sido subdirectora del programa de televisión 'Al Rincón de Pensar' y directora de 'Cròniques de Barcelona'.

Lakpa Nuru Sherpa (Soluckumbu, Nepal, 1998) esguía de trekking y expediciones en los Himalayas nepalíes. Comenzó a trabajar en el turismo de altitud a los 14 años como porteador. Podría dibujarnos, de memoria, las rutas de las montañas: Ha hecho cima tres veces en el Everest y una en el Manaslu, además de otros picos como el Island Peak, Lobuche Peak, Mera Peak y el Tent Peak.

"Hemos querido mostrar cómo dos personas aparentemente antagónicas pueden entenderse y construir su propio mundo"

Dos vidas que se cruzaron hace tres años en la cordillera asiática y que juntaron sus manos para elaborar 'Sherpas. La otra historia del Himalaya'. "Hay varios motivos que nos impulsaron a Lakpa y a mí a escribir juntos este libro. En primer lugar, hemos querido mostrar cómo dos personas aparentemente antagónicas por razones de origen, cultura, religión y modelo social pueden entenderse y construir su propio mundo en base a lo que les une y no lo que les separa", es el resumen de Xiana. Y muestra un pilar del libro: que lo que parecen diferencias, a veces, no lo son tanto.

Según los autores, el esfuerzo está en poner en valor todo lo que junta a la gente, sin odio, "aunque por todas partes haya fuegos cruzados de odio por motivos políticos, religiosos, étnicos o de orientación sexual". Xiana destaca la importancia de esto, como también de todos los rasgos y detalles especiales que pueden leerse: "En el primer capítulo del libro ya aparece un momento muy especial, que explica por qué los sherpas no lloran, que es uno de mis favoritos".

Xiana y Lakpa, autores del libro. Cedida por 'Sherpas. La otra historia del Himalaya'

Un transfondo para reflexionar

Lakpa destaca que el trabajo de los guías no es reconocido: "El cliente acostumbra a decir que hace cima, pero detrás de ello hay un sherpa. A veces hay personas que hacen documentales sobre ascensiones, y aunque allí tienen sherpas a su alrededor, nunca hablan con ellos. O no salimos en las fotos. Así que la cara oscura de la montaña, desde mi punto de vista, es que nadie se da cuenta del trabajo que hacemos los sherpas. Por ello se dice que los sherpas somos los héroes invisibles de la montaña".

Xiana continúa: "Otro de los motivos para escribir el libro es que también anima a reflexionar sobre cómo nos comportamos cuando viajamos, especialmente cuando lo hacemos a países subdesarrollados. A veces podemos ser injustos y crueles con los locales que se esfuerzan en agradarnos. Pasearse en elefantes que son maltratados durante años para que podamos subirnos a ellos, regatear propinas a personas pobres o tener porteadores cargando petates de 30 kilos a la espalda en el Himalaya durante veinte días seguidos".

"Hemos recurrido a mucha documentación y estudios, sobre todo de antropólogos como Sherry Ortner o Christopher Fürer-Haimendorf"

Para todo esto, además, hay muchas horas invertidas en el proceso de documentación. "Hemos recurrido a mucha documentación y estudios, sobre todo de antropólogos como Sherry Ortner o Christopher Fürer-Haimendorf, que el siglo pasado hicieron investigaciones muy interesantes sobre los sherpas en la zona de Khumbu, la región del Everest".

La cultura sherpa se entiende con su ética budista de ascendencia tibetana, "basada en la bondad y la compasión" así como en su ancestral visión de la naturaleza. "Para documentarnos sobre distintos aspectos del budismo hemos contado con el apoyo de personas que han sido monjes budistas en Nepal, así como del maestro tibetano y amigo Geshe Lungtok Lobsang. Y por supuesto hemos entrevistado sobre el terreno a distintos sherpas para conocer más profundamente su estilo de vida y tradiciones", comentan los autores.

Un niño ante un símbolo budista. Cedida por 'Sherpas. La otra historia del Himalaya'

¿Por qué de Barcelona al Himalaya?

"Llegué al Himalaya en 2017 después de pasarme diez años corriendo, estresada, agotada y preocupada como todos por la incertidumbre que arrancó con la crisis de 2008. Ahorré durante varios meses y me fui, y allí encontré un lugar de soledad para reflexionar y pensar con mayor perspectiva durante unos días, que para mí fueron reveladores", explica Xiana, que en 2017 cogió su mochila para irse a miles de kilómetros.

Dice que ahora disfruta mucho más de la naturaleza, que ha aprendido a valorar lo que es realmente importante y que no gasta tanto en cosas que igual no necesita. "He regalado muchas cosas que tenía en mi casa que no necesitaba y que sólo ocupaban espacio. Creo que también es importante estar alineado entre lo que uno siente y lo que uno hace. Tiene que existir esa sintonía porque, de lo contrario, nuestra mente comienza a gritarnos", añade Xiana.

Un viaje que, además, lo hizo después de varias dificultades en su vida. "A los 24 años tuve cáncer y durante un año apenas me pude levantar de la cama. Se me cayó todo el pelo, me ingresaban de urgencia de madrugada, no podía apenas ponerme de pie durante semanas enteras y, como tenía migrañas, tenía que pasarme estas semanas a oscuras sin poder leer o ver la televisión". Quince años después, se plantó en el Everest.

"Es cierto que los propósitos tienen que ser factibles y no pedir imposibles, pero también es cierto que tenemos más margen de maniobra de lo que creemos"

"Si alguien me hubiera dicho cuando estaba tan enferma que años después conseguiría todo eso, no me lo habría creído. Por tanto, creo que podemos cambiar nuestra vida si realmente tenemos el propósito de hacerlo. Es cierto que los propósitos tienen que ser factibles y no pedir imposibles, pero también es cierto que tenemos más margen de maniobra de lo que creemos, o de lo que queremos creer", concluye Xiana.

Para conocer a Xiana, a Lakpa y a todo un mundo de tradiciones, sentimientos, culturas diferentes y realidades que nos pasan desapercibidas, ya podemos leer 'Sherpas. La otra historia del Himalaya', a la venta en la web de Ediciones del Viento y en numerosas librerías. Quien sabe si el libro será el viaje que nos cambie la vida o si, quizás por él, nos atrevamos a irnos a la otra parte del mundo para descubrir la paz que nos falta.