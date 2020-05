Una explosió destrossa un local d'obra i tomba un mur al carrer capità Hernández Mira d'Alacant

Del succés s'ha donat avís sobre les 0.18 hores d'aquest divendres, segons ha informat la Regidoria de Seguretat, que va mobilitzar als bombers del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), que van abalisar la zona i van establir un perímetre de seguretat davant el risc d'una fugida de gas.

A més, van procedir a rastrejar amb càmeres tèrmiques el lloc per a comprovar que no hi havia persones atrapades i van procedir a sanejar el local, que va quedar totalment afectat i clausurat. La intervenció s'ha donat per finalitzada passades les 02.30 hores.

L'explosió es va originar per causes que es desconeixen i els tècnics han verificat que no existeix risc estructural. L'amo ha habilitat un pas per a vianants per una zona d'estacionament en estar la vorera plena de les runes de l'explosió.

INCENDI EN VIVENDA

D'altra banda, els bombers han extingit un incendi en la terrassa d'un àtic de l'avinguda Unicef, que s'ha saldat sense ferits, malgrat que els amos estaven dins. L'avís va arribar a les 1.20 hores.

Segons els bombers, el focus podria ser de caràcter elèctric, i es va declarar per causes que es desconeixen, afectant els danys en una xicoteta jardinera pegada a la paret i als maceters de la terrassa de l'àtic.