La banda asturiana SonámbuloS llega a la final del concurso musical EDP Live Bands 2020

SonámbuloS ha liderado la votación del público y se suma así a Alex Serra & Totidub, Damare!, Dead Bronco, Enxeito, Rumba Katxai y The Death of Robert, las seis bandas que han sido seleccionadas por el jurado para participar en la gran final. El grupo musical ganador actuará en directo en el Festival NOS Alive de Portugal del próximo año y grabará su primer álbum. Debido a la situación actual, en breve se confirmará el formato que tendrá la final de este año.

El jurado de la final estará formado por representantes de EDP España, Everything is New (promotora del festival NOS Alive) y Mondo Sonoro (Media Partner del concurso). La tercera edición de este concurso ha sido la que ha logrado una mayor participación, con 427 bandas inscritas frente a las 265 del pasado año y los 343 grupos que participaron en la primera edición