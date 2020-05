El PP anima a participar en la manifestación educativa y reclama "anular" las medidas sobre concertada del Gobierno

Lo ha hecho, en comparecencia de prensa, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido. Ha apuntado que la manifestación busca "defender la libre elección de los padres de centro de enseñanza, independientemente que sea la red pública o la concertada", por lo que, la formación, ha mostrado su apoyo y animado a participar a "todos los riojanos que estén comprometidos con el derecho a elegir libremente el centro educativo".

Garrido ha asegurado que el PP "respalda un modelo de calidad" educativo "compatible con el derecho de las familias a elegir centro, y que sea gratuito y universal desde los 0 a los 18 años". Frente a ello, ha señalado que el Ejecutivo regional "va en la dirección contraria desde el inicio de la legislatura", cuando eliminó transporte escolar dirigida a centros de concertada o el 'cheque bachillerato', que afectó a 726 alumnos de 6 colegios.

A continuación, ha explicado Garrido ha aplicado un "decretazo" por el que "incrementa de forma injustificada la ratio mínima de la red concertada", y "un hachazo" con la "supresión de 10 líneas" de esta red. Todo en conjunto, supone "atacar a un sector de 12.000 familias, 28 centros y 1.500 trabajadores".

Ante ello, el portavoz del PP ha indicado que presentaron el 18 de mayo una solicitud para que compareciera el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, para que "rindiera cuentas de las últimas decisiones", momento que los 'populares' quieren aprovechar para "cantarle las verdades del barquero" y "hacerle recapacitar porque vive en una realidad paralela", con un planteamiento "erróneo y profundamente equivocado".

Garrido espera que Cacho no esté "dilatando" los plazos para comparecer una vez que acabe el proceso de escolarización, por lo que le ha pedido que "no sea cobarde y no se esconda del debate político". Ha recordado que en la última sesión parlamentaria "quedaron claros la debilidad de sus argumentos, hasta el punto de no desmentir las acusaciones realizadas por la concertada".

Finalmente, el portavoz del PP ha anunciado que van a presentar propuestas para solicitar al Gobierno la "anulación de las dos medidas tan dramáticas" como son el aumento de las ratios y la eliminación de la diez líneas en la concertada.