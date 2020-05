La Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra reanuda los exámenes para obtener el permiso de conducción

Con el objetivo de preservar la salud de los alumnos, profesores, empleados y usuarios, se han adaptado los centros de trabajo e implementado los procedimientos de seguridad y salud pública establecidos por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, al tiempo que se garantiza "un buen servicio público", ha destacado la Delegación del Gobierno en Navarra en un comunicado.

Con ese mismo fin, se ha dado un nuevo impulso a la tramitación telemática, reduciendo al mínimo imprescindible la presencia de centros colaboradores y ciudadanos en las Jefaturas de Tráfico.

Las autoescuelas, por ejemplo, presentarán en lo sucesivo las solicitudes por medios telemáticos, proceso que ya han iniciado. El protocolo establecido para la reactivación de los exámenes ha sido consultado y participado con todas las asociaciones del sector, así como con los sindicatos.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, se mantiene el servicio de exámenes todo el periodo estival. Debido a la situación excepcional que se está viviendo este año, las jefaturas realizarán exámenes durante todo el verano en todo el territorio nacional.

Además, para evitar aglomeraciones en los centros de exámenes se prohíbe la permanencia en las zonas de espera de personas que no tengan una relación directa con la realización de la prueba. Solo se permitirá el acceso a los aspirantes citados a esa hora y, en su caso, a los profesores al cargo de la prueba.

EXÁMENES TEÓRICOS Y EN PISTA

Por su parte, los exámenes teóricos han sido los primeros en reanudarse, priorizándose los referidos a las pérdidas de vigencia del permiso de conducir y los de obtención y renovación de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Seguidamente se están reanudando de forma progresiva el resto de exámenes teóricos.

Debido a la necesaria distancia de separación entre aspirantes, la capacidad de las aulas se ha visto disminuida, sin que ello haya impedido atender sobradamente la demanda de este tipo de pruebas, cubriéndose un mínimo porcentaje de las ofertadas, han señalado desde la Delegación.

Los aspirantes deben llevar guantes y mascarillas, que deberán llevar consigo, y dispondrán de gel hidroalcohólico para su uso cuando sea necesario. Durante todo el examen se garantizará la distancia mínima establecida.

Por otro lado, la citación para la realización de las pruebas de aptitudes y comportamiento en circuito cerrado (pista) se efectuará de forma escalonada para evitar aglomeraciones y en zonas amplias donde se pueda mantener la distancia de seguridad.

Al igual que en el caso de los exámenes teóricos, se prohibirá la permanencia en las pistas a toda persona ajena a la prueba y se recomienda que cada alumno lleve su propia equipación.

En este caso también se está pudiendo atender "sobradamente" por parte de la Jefatura Provincial la demanda presentada hasta el momento para la próxima semana, ha señalado la Delegación del Gobierno.

EXAMEN PRÁCTICO

Por su parte, la realización del examen práctico es el que más cambios supone debido al espacio limitado del vehículo. El primero de ellos es el que se refiere a la ocupación del habitáculo, ya que solo irá el alumno y el profesor en la parte delantera del vehículo y el examinador, solo, en los asientos traseros. Tanto los alumnos como los profesores deberán llevar guantes y mascarilla.

En el momento en que la prueba sea declarada no apta por acumulación de faltas o comisión de una falta eliminatoria, se interrumpirá. El examen no continuará para no prolongar la situación de contacto social.

Las escuelas particulares de conductores serán las responsables de la correcta limpieza y desinfección de los vehículos, así como de la limpieza del mismo al finalizar cada prueba y, en todo caso, antes de la siguiente.

Según han indicado desde la Delegación del Gobierno en Navarra, también en esta prueba se ha podido atender en su totalidad la demanda para la próxima semana.

Si bien en las semanas previas al comienzo de la fase II se impulsó por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico la implementación de un sistema de reparto equitativo de la capacidad de pruebas (CAPA), a instancia de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ha quedado paralizado en el último momento.

Este sistema hubiera permitido la regulación de la demanda, fijando un calendario que hubiera permitido conocer con antelación la fecha de las pruebas.

OTROS TRÁMITES

Por otra parte, como venía siendo habitual, la atención de los ciudadanos en las Jefaturas Provinciales de Tráfico se seguirá realizando mediante cita previa, pudiendo solicitarla en el teléfono 060 o por internet.

Los ciudadanos deben acudir a la Jefatura 5 minutos antes de la cita; llevar el documento de identidad y el justificante de cita; y es obligatorio el uso de mascarilla dentro de la oficina, así como seguir los consejos de higiene y salud que se indiquen en las oficinas y respetar la distancia de seguridad. Además, se prohíbe la entrada a las oficinas con acompañantes, salvo causa justificada.

La Dirección General de Tráfico recuerda que muchas de las gestiones administrativas se pueden realizar a través de la sede electrónica o por teléfono, sin necesidad de solicitar cita previa ni acudir a la jefatura provincial, tal y como se recoge en el catálogo de servicios de la sede electrónica.