Un total de 454 municipis de la Comunitat, el 84% del total, no han tingut casos en els últims 14 dies

Un total de 454 municipis de la Comunitat Valenciana, que representen el 84% del total, no han tingut cap cas de Covid-19 en els últims 14 dies, segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de publicar-se les dades d'incidència del virus per localitats.

A més, només 11 municipis de la regió han notificat 5 o més casos en aquestes últimes dues setmanes, ha agregat la consellera, que ha explicat que amb la publicació d'aquestes dades es compleix amb el deure de transparència i es dóna una informació més aproximada "ara que la incidència és menor" i es pot oferir una fotografia total acumulada.

Les dades, ha precisat, s'aniran actualitzant diàriament encara que tindran una diferència de 24 a 72 hores. Aquesta informació, ha incidit Barceló, es dóna ara i no abans "per a evitar estigmatitzar" als contagiats i no generar incidències als pobles més xicotets especialment.

Quant a la distribució per províncies, a Alacant han reportat casos positius en els últims 14 dies un total de 26 municipis, que representen el 18,4% del total que integren la província. En el cas de Castelló, hi ha hagut positius en 13 municipis (el 9,7%) i a València en 49 (el 18,2%).

Així, Alacant compta amb 141 municipis i en 26 hi ha hagut positius en les últimes dues setmanes. En quatre localitats s'han detectat 5 o més casos. A Castelló, amb 133 municipis, hi ha hagut positius en 13 localitats i en dues d'elles s'han detectat 5 o més casos.

Finalment, a la província de València hi ha 268 municipis i un total de 49 han tingut positius en els últims 14 dies. En 5 municipis s'han detectat 5 o més casos en aquest període.