Vergeles insiste en la responsabilidad individual en el fin de semana para no volver "al punto de salida"

Ha avanzado así que planteará en la reunión que mantendrá este viernes con responsables del plan de seguridad en la región a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se "extreme" la vigilancia ante las medidas de precaución de los ciudadanos, "porque el fin de semana es muy atractivo para las salidas y para encontrarse con amigos y para hacer una vida adaptada la normalidad que teníamos antes", pero teniendo en cuenta al mismo tiempo que aún el "nuevo inquilino en la sociedad" que supone el coronavirus "no se ha ido" y "puede producir mucho daño".

"Si no nos responsabilizamos todos va a ser difícil que podamos controlar esta situación", ha subrayado Vergeles, quien ha apuntado que la Junta va a continuar "con toda la responsabilidad institucional controlando todo lo que haya que controlar", aunque "evidentemente" hay que seguir manteniendo la "responsabilidad individual".

Tras apuntar en este sentido que no trata de realizar "una reprimenda" con su comparecencia informativa, sí ha insistido en lanzar un mensaje de "precaución y un aviso a navegantes", porque además las familias que ahora mismo están en ERTE "se beneficiarían" de que la comunidad vaya "evolucionando en las distintas fases de la transición" y no, por tanto, de que un posible brote en la misma haga retroceder en el avance de la desescalada.

"Esas familias que están en ERTE ahora mismo se merecen que le demos la oportunidad para que puedan transitar hacia esa nueva normalidad y recuperar su puesto de trabajo", ha subrayado Vergeles, quien ha vuelto a apelar a "la responsabilidad individual, a que no cometamos errores, a que nos frenemos un poco en nuestro deseo de relacionarnos".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa telemática este viernes en Mérida con la que según ha dicho no trata de lanzar un "reprimenda a la sociedad" sino de mostrar su "agradecimiento" a la misma por su comportamiento generalizado, al tiempo que realizar en todo caso una "llamada de atención a la prudencia".

"Yo creo que podemos plantearnos un verano con una cierta normalidad, con bastante normalidad, pero ahora nos toca hacer un poquito de esfuerzo. Vamos teniendo medidas de alivio, vamos a utilizarlas bien", ha aseverado el consejero.

PRECAUCIÓN

De este modo se ha pronunciado Vergeles tras dar a conocer que "preocupan" al Ejecutivo regional dos casos de coronavirus confirmados ayer en el Área de Salud de Cáceres y uno confirmado también en Área de Salud de Badajoz por los contactos que respectivamente han mantenido.

Así, ha reconocido que "preocupan" dos de los casos confirmados ayer en el Área de Salud de Cáceres, de los que el SES tiene "claro de dónde vienen" pero que han tenido "un movimiento muy importante" y han generado "un volumen de contacto también importante dentro del ámbito comunitario" con "nada más y nada menos que 15 contactos".

Igualmente, y ante el caso confirmado en el Área de Salud de Badajoz, ha reconocido que "preocupa" porque "sólo él ha dado origen a 18 contactos" y además en la ficha epidemiologica se indica que se produce por la celebración de un cumpleaños con "más personas" de las permitidas en la Fase 2.

"Esto nos tiene que hacer reflexionar como sociedad ante determinadas actitudes que indudablemente son actiftudes excepcionales afortunadamente en la sociedad extremeña", ha dicho Vergeles, quien ha destacado que se siente "muy orgulloso" de la sociedad extremeña porque "estamos sabiendo responder a la pandemia con responsabilidad institucional pero también con responsabilidad individual" pero "hay que señalar cuando no se producen esas situaciones de responsabilidad individual".

En este sentido, ha aseverado que "sin duda ninguna si no somos capaces de llevar la responsabilidad institucional e individual hasta sus máximas consecuencias extremando las medidas de precaución, de higiene, de distanciamiento social y en el uso de mascarillas cuando no se pueda hacer uso de ese distanciamiento social a lo que nos enfrentaremos es a un brote" cuyas consecuencias serían, ha dicho, que el área de salud o el ámbito geográfico donde se produjese el brote "no nos permitirán seguir desescalando a fases siguientes".

"Podrá desescalar el resto de la comunidad autónoma pero no podrá desescalar la zona donde se haya producido el brote", ha espetado Vergeles, quien ha incidido en que "ni los empresarios se lo merecen, ni los sanitarios se lo merecen, ni los que han dejado su vida se lo merecen, ni el resto de la sociedad se lo merecen".

"Por eso, ante un fin de semana que es nuestro fin de semana de la Fase 2, es necesario que recordemos, que insistamos, que pidamos, que le solicitemos a la sociedad que hagan uso del distanciamiento social de los dos metros, que respeten la afluencia y los aforos en los locales comerciales, en los locales de ocio, en los locales de culto... Es necesario en definitiva que adoptemos esa responsabilidad individual", ha espetado.

Ha incidido así en que "el virus está aquí, está con nosotros" y que, por tanto, "las medidas de higiene y de protección" son las que hay que "respetar" y de las que hay que "hacer uso" hasta que llegue la vacuna y el tratamiento farmacológico para el Covid-19.

Ha vuelto en este punto a hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cara a que Extremadura pueda ir transitando en las distintas fases de desescalada "de forma adecuada" y "con el respeto" que hay que tener, ha dicho, al Covid-19.

SIN TROPIEZOS

Con ello, ante el primer fin de semana de la Fase 2 en Extremadura, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual" e "institucional" para que "seamos precavidos" y que "por favor" se respeten las medidas de "alivio" de dicha fase de desescalada y que "no nos pasemos en las medidas de alivio porque cualquier tropiezo puede llevarnos al punto de salida, puede llevarnos a la fase cero, puede llevarnos al confinamiento".

Así, agradece a los extremeños que "están cumpliendo mayoritariamente" con las recomendaciones que no bajen "la guardia en ningún momento" y que eviten la realización de actividades que no estén permitidas en la Fase 2, y "sobre todo" que sean "responsables" y que si se tiene "algún momento de debilidad" se piense "en todos los sanitarios que han entregado tanto trabajo, tanto esfuerzo, que han arriesgado tanto por recuperar nuestra salud".

"Que pensemos en las personas que se nos han ido como consecuencia del coronavirus, o que pensemos en las personas que han estado trabajando para que la vuelta la normalidad fuese posible", ha añadido.

"Y probablemente desde el punto de vista de las emociones seamos capaces de alcanzar ese nivel de precaución que tenemos que tenerle al coronavirus", ha añadido.