La Diputación de Salamanca aprueba provisionalmente un nuevo reglamento orgánico

De esta forma, la entidad dará paso a un nuevo documento, que tomará el testigo de otro que cumplía más de 20 años de vigencia en el funcionamiento de plenos o comisiones, por ejemplo, y que "en muchos casos estaba obsoleto", ha reseñado el portavoz del Grupo Popular y del equipo de Gobierno, Carlos García Sierra.

El socialista Fernando Rubio ha manifestado que la oposición de su grupo al texto se debe a que es "un recorte de limitaciones y de derechos" y "con escasa innovación", no obstante se ha mostrado "a disposición de la casa" para "modernizarlo y hacerlo más abierto" y que sea "más ambicioso, más sostenible en el tiempo y más duradero".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, ha defendido que el acuerdo, con propuestas de su grupo, "mejora" lo anterior y que llega para "adaptarse a los tiempos actuales", con "procedimientos más ágiles", a lo que ha añadido el interés de la formación naranja por seguir trabajando en él, pues "a futuro será mejorable".

En cuanto al diputado no adscrito, José Francisco Bautista, ha asegurado que el reglamento "mutila" derechos y que aporta herramientas para "no controlar al equipo de Gobierno", por ello ha insistido en que existe la posibilidad de ir a los tribunales porque "no es conforme a ley".

Ante estas afirmaciones, el portavoz del equipo de Gobierno ha manifestado que el documento, aprobado provisionalmente, "ha bebido" de los vigentes en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados y que "cumple la ley". "Es un gran reglamento", ha concluido.