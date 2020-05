Compromís exigeix a Escrivá que comparega pel "tracte desigual" a les comunitats no forals en l'ingrés mínim

Mulet ja va registrar dimecres una bateria de preguntes escrites i peticions de documentació en la cambra alta per a exigir un canvi de criteri per part del Govern i que equipare totes les comunitats autònomes, permetent-los la gestió de l'ingrés com a les dos amb règim foral propi.

"Ens han d'explicar per què es pot pactar amb un partit un tracte diferenciat per a dos comunitats autònomes, i a unes altres ni tan sols respon les peticions de diàleg", ha asseverat en un comunicat en relació al pacte amb EH Bildu dels partits de l'executiu (PSOE i Unides Podem).

Per a Mulet, aquesta mesura no pot acabar suposant una reculada o "problema monumental" en les polítiques que ja s'apliquen en les comunitats més avantguardistes com la valenciana, que ja disposa de la renda valenciana d'inclusió que es gestiona des del departament de la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís).

La coalició vol que el govern de Pedro Sánchez permeta que "aquelles comunitats que ho desitgen puga gestionar l'IMV", transferint l'administració central els fons necessaris i unificant la gestió de les rendes socials, tant de l'Estat com l'autonòmiques per a poder complementar-se i tramitar-se dins d'un mateix criteri". Açò permetria "evitar duplicitats i salvar el caos de cessió de dades particulars entre les administracions".