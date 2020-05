Aprovada la Llei del Joc que allunya els salons dels entorns escolars

El ple de les Corts va aprovar ahir la Llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, una norma pendent des de la passada legislatura que finalment ha vist la llum amb el vot a favor del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) i amb el rebuig del PP i Ciutadans, que va passar del ‘sí’ al ‘no’ en l'últim moment, mentre Vox es va absentar de l'hemicicle al no estar conforme amb el sistema de votació, després d'haver votat els seus diputats anticipadament el diumenge per via telemàtica.

La nova norma substitueix a la que fins ara estava en vigor, de 1988, i desfasada en molts aspectes per l'evolució del sector i de les patologies associades al joc i a les apostes. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va afirmar que la nova llei és “la millor recepta per a lluitar contra la xacra social que suposa la ludopatia, augmentar la protecció cap a col·lectius de risc i menors d'edat i establir les bases del joc responsable” en la Comunitat Valenciana.

“L'objecte de la llei té una doble finalitat íntimament relacionada amb servir a l'interés general de la societat. D'una banda, la regulació de l'activitat socioeconòmica de joc en les seues diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, per una altra, la prevenció de les patologies i addiccions”, va apuntar el titular d'Hisenda.

Entre les novetats de la llei destaca la regulació d'una distància de 850 metres, en el trajecte per als vianants més curt, per a la localització dels salons de joc i locals específics d'apostes respecte a centres educatius que impartisquen ensenyaments de secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica o habilitats artístiques professionals.

“L'establiment d'aquesta mesura ve motivat per la necessitat de reduir l'exposició de les persones menors d'edat, en particular adolescents, a l'oferta de joc, especialment les apostes esportives, en els seus itineraris diaris d'assistència als centres educatius, i amb això la normalització d'aquests establiments com a llocs d'oci”, va argumentar Soler.

Segons va afegir el conseller, “les investigacions assenyalen la sobreexposició de les persones adolescents i joves vinculada a la proliferació de salons de joc i locals específics d'apostes en el teixit urbà, en sinergia amb la publicitat del joc en els mitjans de comunicació, esdeveniments esportius i mitjans electrònics, com a factors de risc per al desenvolupament de conductes addictives associades al joc, especialment en l'adolescència”.

El creixement exponencial dels salons de joc i els locals específics d'apostes en el teixit urbà de la Comunitat Valenciana “s'ha posat de manifest entre 2013 i 2019, en passar de 250 salons de joc i 9 locals específics d'apostes autoritzats a 518 i 35, respectivament, sense cap consideració de distanciament dels centres educatius i generant una creixent preocupació social”, expliquen des del Govern valencià.

Aquesta dinàmica de creixement contrasta amb les de la resta d'establiments de joc que a penes han variat en els últims sis anys. La llei també estableix distàncies mínimes de 500 metres entre establiments de bingo, salons de joc i cases d'apostes, amb l'objectiu de reduir la concentració espacial dels establiments de joc en enclavaments urbans, evitant crear zones com a mini Las Vegas i reduir així el risc de sobreexposició de la població al joc en el seu entorn quotidià.

A més, les màquines recreatives en l'hostaleria s'activaran per un control remot per part de l'encarregat del local i no sonaran si no s'usen. També es prohibeix la instal·lació de màquines de joc en terrasses, vies públiques o zones exteriors dels establiments d'hostaleria i similars, així com en bars i cafeteries situats dins de centres docents, sanitaris, socials o juvenils i en els recintes esportius.

La nova norma introdueix la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, i prohibeix a les empreses del joc concedir crèdits als clients. Així mateix, es prohibeix la publicitat i promoció del joc en l'exterior dels locals de joc, la publicitat estàtica, en la via pública o mitjans de transport, així com l'emissió de publicitat sobre aquesta activitat en els mitjans de comunicació públics autonòmics.

“Un dur colp” per a la patronal

La patronal Cejuego va qualificar com “un dur colp econòmic per a l'ús del sector del joc i l'hostaleria” l'aprovació de la llei valenciana en un context marcat per la crisi sanitària i econòmica per la Covid-19, que portarà al tancament a més de 400 salons i a la pèrdua quasi 3.000 ocupacions directes i prop de 8.000 indirectes. El sindicat CC OO es va felicitar perquè el text “avança substancialment en la protecció a les persones més vulnerables”.