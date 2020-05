Unos auriculares inalámbricos por menos de 30 euros, la oferta del día con la que Amazon tienta a sus usuarios

Las ventas de auriculares inalámbricos no dejan de crecer y no nos extraña puesto que, a la comodidad que supone no tener que estar pendientes de cables, se une la posibilidad de usarlos en diversas situaciones, ya que son válidos y efectivos tanto para practicar deporte como para emplearlos mientras damos un paseo o mientras probamos algunas de las recetas que triunfan en Instagram.

Aunque el mercado de estos dispositivos wireles está liderado por los AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple (cuya demanda se multiplica cuando tienen alguna oferta), existen muchas propuestas aptas para todo tipo de bolsillos y con diferentes prestaciones y acabados, según lo que estemos buscando en ellos. Así que son muchos los que rastrean miles de propuestas para encontrar aquella que presente una buena calidad precio. Y si nos dirigimos al gigante del comercio online, toparnos con la etiqueta Amazon’s choice es sinónimo indiscutible de que el producto cumple estas características.

Este es el caso del modelo TWS, una de las ofertas del día de Amazon, ya que puedes conseguirlos por menos de 30 euros. Se trata de unos auriculares inalámbricos ligeros, con buena calidad de sonido y que se adaptan perfectamente a ti. Es lo que estabas buscando, ¿no?

Los auriculares inalámbricos, de SoundPeats. Amazon

¿Por qué debería aprovechar esta oferta ‘flash’?

Por tu tecnología estéreo. Los auriculares Truefree+ cuentan con tecnología True Wireless Stereo, lo que aporta un sonido inteligente que emite en estéreo cuando los auriculares funcionan de forma simultánea y emite en mono cuando se usa solo uno.

Por la calidad del sonido. Tal y como apuntan sus fabricantes, el sonido que emiten los auriculares es en alta definición, con refuerzo para destacar los bajos, pero sin perder ni un ápice de nitidez. Además, gracias a la buena sujeción que tienen estos 'earbuds', la potencia de sonido y el aislamiento de los ruidos externos es mucho mejor.

Por su conectividad. Con tecnología 'bluetooth' 5.0, se puede emparejar en cuestión de segundos estos auriculares con variedad de dispositivos sin que la música (o la llamada de rigor) sufra algún tipo de corte o latencia. Cabe destacar que, una vez se han conectado con un dispositivo, lo recuerdan para que solo haya que encenderlos para que se conecten directamente con él.

Por su autonomía. La batería del estuche-cargador es de 800mAh y cada auricular individualmente tiene una batería de 43mAh, permitiéndonos disfrutar de hasta cuatro horas consecutivas de autonomía probada. Además, el estuche donde se guardan hace las de cargador, pudiendo reservar energía hasta para nueve o diez recargas consecutivas a los auriculares.

Por el descuento. Con un descuento del 35% que solo va a durar unas horas (o hasta que se agoten unidades), estos auriculares que antes costaban 40 euros pueden ser tuyos por poco más de 26. Una rebaja atractiva que, si no cumple con tus expectativas, goza con 12 meses de garantía.

