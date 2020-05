La solución para librarte de los mosquitos este verano está en Ebay... ¡y a mitad de precio!

Las noches de verano tienen un encanto sinigual. El calor justo para disfrutar de una terraza en manga corta o con una chaqueta fina, ambiente en calles y bares, cartas infinitas de cócteles nuevos que probar... pero, también, mosquitos. Y, la realidad, es que hay pocas cosas que saquen más de quicio que sentirse devorado por una pandilla de insectos, cuyos ataques no ves, aunque sí sientes los días posteriores. Así, el típico “¡¿por qué siempre me pican a mí?!” se convierte en la frase más repetida (y sufrida) de las reuniones sociales. Pero, la cosa aún puede empeorar.

¿A quién no le ha pasado aquello de estar durmiendo plácidamente y, de repente, escuchar un zumbido que avecina lo peor? O, ¿quién no se ha despertado alguna mañana al borde del llanto por el picor causado por no haber resistido las ganas de rascarse?. Los mosquitos, dentro de casa, son la peor pesadilla de cualquiera, pues, nos convertimos en blanco fácil de sus ataques y, además, echarlos de casa (o acabar con ellos) se convierte en una misión difícil de conseguir... Sobre todo, si no queremos echar mano de aerosoles químicos que contaminen el ambiente de nuestro hogar.

Pero, que no cunda el pánico, la tecnología ha escuchado nuestros lamentos y se ha puesto manos a la obra para resolver nuestro problema. Ejemplo de ello es esta lámpara, a la venta en Ebay por menos de 15 euros, que, sin emitir sonido o expulsar sustancias, consigue atraer a estos incómodos inquilinos y hacerlos desaparecer. ¿Cómo? Sigue leyendo, que te lo contamos bajo estas líneas.

Esta lámpara emplea la luz ultravioleta para eliminarlos. Ebay

Cómo consiguen estas lámparas alejar a los mosquitos

Estas lámparas eléctricas emplean la luz ultravioleta para atraer a los mosquitos y, a continuación, electrocutarlos para que no nos piquen. Una de las principales ventajas de estos dispositivos es que no son tóxicos al no emplear esprays ni productos para repelerlos y también son capaces de mantener alejados a otros insectos.

Este modelo rebajado en Ebay emplea la tecnología Vortex, con la que no emite ningún tipo de sonido que nos moleste. Se recarga a través de un enchufe conectado a su puerto USB, conectándolo a un ordenador o con una batería externa. Su potencia de 5W es perfecta para mantener a los mosquitos a raya en entornos urbanos o lugares menos húmedos, donde la incidencia de estos insectos es menor y tiene un diseño cuidado para pasar desapercibido en casa.

