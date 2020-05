Blas Cantó, en 'La Resistencia': "Uno de los Auryn me pegó y no pude mover el brazo en una semana"

El último invitado de esta semana en La Resistencia fue Blas Cantó, cantante que iba a representar a España en el Festival de Eurovisión este año, pero por la alerta sanitaria por coronavirus, tuvo que posponer su participación y cambiar el tema que iba a interpretar.

"¿Auryn era una boy band en la que hubo jaleillo?", le preguntó Broncano a su invitado de este jueves, que le contestó que "había de todo porque tenía mucho misterio. Éramos una familia y pasaron cosas...".

El cantante recordó que "había movidas, ocasiones en que nos ayudábamos los unos a los otros porque lo pasábamos mal en algunos momentos". Entonces el presentador quiso saber si "se soltó alguna hostia con la mano abierta".

Cantó sonrió y admitió que "al principio si, y me la llevé yo. Cuando la recibí quise irme del grupo porque me habían pegado. Eran peleas de chiquillos, teníamos 18 años". Pero Broncano quiso saber más de la historia: "¿Quién te mete una hostia a mano abierta?".

El cantante afirmó que "uno de los Auryn me pegó, me dejó el brazo que no lo pude mover en una semana, pero no fue en la cara. Me lo anestesió y me quedé muerto". Broncano no salía de su asombro: "Pensaba que era una hostia en la cara".

"No, no, faltaría más. Fue un puñetazo en el hombro por un enfado el segundo día de empezar a ensayar, por cuestiones artísticas, una tontería", señaló Cantó, que comentó que las disputas eran "porque esto no lo quiero cantar, esto quiero cantarlo yo... tonterías. Éramos unos niños".

"¿Qué tipo de cuestiones artísticas eran que al segundo día os liásteis a hostias?", le preguntó el presentador, que añadió: "Oasis tardaron cinco o seis años...". Cantó se rió y le contestó que Auryn aguantó "casi siete".