Unas 100.000 familias recibirán de oficio la renta mínima que aprobará este viernes el Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará en la reunión que mantendrá este viernes el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital, una prestación que el Ejecutivo se comprometió a que fuera aprobada antes de junio y en la que ha trabajado a contrarreloj durante el último mes y medio.

El texto, elaborado por laVicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y elMinisterio de Seguridad Social que lidera José Luis Escrivá, aún no se conoce en su integridad, pero lo cierto es que tanto Escrivá como Iglesias han ido desgranando algunos detalles en las últimas semanas. Lo previsto es que los primeros beneficiarios comiencen a cobrar la renta mínima en junio, y algunos de ellos no tendrán ni que pedirla.

¿Cuántas familias podrán cobrar la renta mínima?



Las cifras al respecto han bailado en la última semana, aunque es cierto que se trata de estimaciones y no de un cálculo definitivo. Hasta hace unos días, el Gobierno hablaba de que el ingreso mínimo vital podría beneficiar a en torno a un millón de familias. Pero este jueves el ministro Escrivá redujo esa cifra hasta los 850.000 hogares, lo que implica que afectará a en torno a 2,5 millones de personas. Según fuentes conocedoras del texto, la mitad de esos hogares beneficiarios tienen menores a su cargo y entre 70.000 y 100.000 son monoparentales.

¿Cuál será la cuantía de la renta mínima?

Depende de la persona y las circunstancias de su hogar, ya que el funcionamiento del ingreso mínimo es precisamente el de garantizar una renta mínima mensual a cada familia. Ese umbral mínimo de recursos se ha establecido en los 462 euros para un adulto sin hijos, aunque la cantidad crecerá en función del número de personas en el hogar y el número de menores a cargo hasta un máximo de 1.015 euros cuando en el hogar convivan varios adultos con varios niños a cargo.

La prestación a recibir será igual a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos que ya tenga la persona o la unidad de convivencia. Y, además, los hogares monoparentales tendrán un complemento extra de 100 euros.

¿Qué requisitos se exigirán para cobrar el ingreso?

Fundamentalmente, los requisitos serán económicos. Los potenciales beneficiarios no podrán superar un determinado nivel de ingresos y patrimonio, que aún no se ha hecho público pero que se acreditará a través de un test de riqueza a quien pida la ayuda. Lo que sí se sabe es que la primera vivienda quedará excluida de este recuento, para evitar que haya personas que no puedan cobrar el ingreso por tener un piso en propiedad en el que residan, salvo que este tenga un valor extraordinario.

Además, se contemplarán algunas circunstancias especiales respecto a los requisitos de acceso para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, o los solicitantes de asilo. Y a unos 100.000 hogares ya detectados como especialmente vulnerables se les asignará la prestación de oficio.

¿Cuánto le costará a las arcas públicas?

De nuevo, el coste concreto no se conoce, pero sí que hay una estimación:en torno a 3.000 millones de euros anuales, que abonará la Seguridad Social.

¿Qué pasa con las rentas mínimas de las comunidades?

La aprobación del ingreso mínimo no sustituye a las rentas mínimas que ya tienen puestas en marcha algunas comunidades autónomas, sino que éstas podrán complementar a la prestación estatal. Tal y como confirmó este jueves el ministro Escrivá, comunidades como el País Vasco o Navarra gestionarán esta ayuda en sus territorios, habida cuenta de la "singularidad foral" que tienen en sus normativas.

¿Se podrá trabajar mientras se percibe la ayuda?

Sí. El ingreso mínimo vital será compatible con los ingresos procedentes del trabajo, siempre y cuando estos no superen el umbral de renta establecido como mínimo para el hogar en cuestión. El Gobierno considera que esto permitirá ampliar la cobertura de la prestación a las personas y hogares con bajos ingresos y empleos temporales, y también que evitará que algún beneficiario se vea en el dilema de tener que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social.

¿Cómo se incentivará el trabajo?

Precisamente permitiendo que empezar a trabajar (tanto por cuenta ajena como por cuenta propia) no provoque perder automáticamente la prestación.