Alexia Rivas se defiende de los insultos que recibe tras el 'Merlos Place': "He cobrado 0 euros y un disgusto enorme"

Son una de las parejas del momento y son conscientes de que los medios de comunicación van a seguir todos sus pasos. La relación sentimental entre Alexia Rivas y Alfonso Merlos se ha convertido en el tema preferido por la prensa del corazón en los últimos meses.

Hace unos días, Sálvame emitía testimonios que aseguraban que Merlos y Rivas se encontraban en Ponferrada saltándose el confinamiento. La reportera de Socialité no dudó en contestar a todos los que la acusaron de cometer una irregularidad y aseguró que por "motivos médicos" tenía que trasladarse a su ciudad natal junto con su pareja, al no estar en condiciones de hacerlo sola.

Ahora, ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales para contestar a una persona que la insultó. "Me gustaría informarte de la realidad, eso sí, con más educación de la que usted ha demostrado haber recibido. Usted, se permite la licencia de llamarme "puta buscona", empezó escribiendo.

Alexia Rivas responde a un comentario en Facebook. INSTAGRAM

"Comencé Derecho (carrera que voy a continuar en septiembre), pero me cambié a cursar Periodismo porque era mi sueño. Alfonso Merlos, periodista al cual usted se refiere como un 'friki que sale en televisión', es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid [...] Lo único que ha hecho en toda su vida, es trabajar", apuntó.

La periodista aseguró que no está pasando por su mejor momento desde que inició el Merlos Place y se convirtió en noticia para la prensa rosa. "Yo, soy redactora en Mediaset España. Ni colaboradora, ni personaje público. He cobrado 0 euros y un disgusto muy grande con todo este asunto, que, para nuestra desgracia, ha copado la actualidad de la crónica rosa durante un mes. Usted no sabe lo que sucede de puertas para dentro de mi vida".