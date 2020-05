El enfado de Illa en la Comisión de Sanidad: "Está muy obsesionado en que haya muchas cámaras, yo muy poco"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acudido este jueves como es habitual a la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuentas de lo que está haciendo su departamento con respecto a la pandemia del coronavirus. El ministro, que suele tener un tono apaciguador, ha mostrado su enfado ante una pregunta de un diputado del PP. "Está muy obsesionado en que haya muchas cámaras viéndonos, yo muy poco", contestó a la pregunta, visiblemente molesto, el ministro.

A escasos minutos de que finalice la comparecencia, el diputado del Partido Popular por Ciudad Real, Juan Antonio Callejas, ha tenido un rifirrafe con el ministro a cuenta de la pregunta de éste parlamentario. Callejas contó en la Comisión la historia de una vecina del municipio donde él es alcalde, Villamayor de Calatrava. "A poco inicio de la pandemia murió un vecino nuestro. Su única hija no lo pudo ver ni despedirse, solo recibió sus cenizas. Se puso en contacto conmigo y me pidió por favor que le hicieran el test", explicó el diputado.

Callejas aseguró que escribió a Illa y al presidente del Gobierno para que le proporcione un test y que nunca le contestaron. "Dado que estamos aquí con todas las cámaras, le pido por favor que use una de ella para dirigirse a ella, que se llama Margarita, para poder pedirle perdón por la gestión tan lamentable que ha hecho su Gobierno".

El ministro remitió las pregunta a las respuestas escritas. En la réplica, Callejas le reprochó que "no esperaba esa respuesta" de él. "Entiendo que se pueda acoger al reglamento, pero no tener la decencia de en sede parlamentaria gastar dos minutos en ofrecerle respeto, cariño a una persona que ha perdido a un ser querido, que me ha pedido por favor, que transmita lo que sucede. Le ruego por favor que se dirija a esta ciudadana y decirle que siente, si siente algo".

Salvador Illa, visiblemente molesto, le replicó que "no tiene costumbre de manifestar consuelo particular ante las cámaras" y que "lo suele hacer en privado". "Si usted hubiese asistido a las comparecencias habría visto que en toda comparecencia a su inicio recuerdo a los fallecidos. Pero espectáculos los justos", zanjó.

"Cuando hago alusiones a una persona o tengo que dirigirme a ella lo hago en privado. No ante Cámaras, que es como se hacen las cosas. Está muy obsesionado en que haya muchas cámaras viéndonos, yo muy poco", apuntó. "Los sentimientos los sé guardar para mi y los sé expresar y de forma que los tengo que expresar sin hacer espectáculos".

Illa acabó su intervención pidiendo "un poco de altura" y con un aplauso espontáneo de algunos de los presentes en la Comisión. "No nos obsesionemos tanto con las cámaras y obsesionemos por combatir el virus", ha concluido.