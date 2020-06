Cinco tips para que el trabajo desde casa resulte productivo

Sin duda el reto más extendido entre los españoles estos últimos meses no ha sido ningún challenge viral de las redes sociales, sino el conseguir trabajar de forma productiva desde casa. Es cierto que cada uno tiene circunstancias personales que le procuran más o menos facilidad en este sentido, pero todos en algún momento hemos buscado consejos sobre cómo conseguir sacar adelante desde el hogar todo el trabajo que tenemos entre manos sin pasar demasiadas horas delante del ordenador. Aquí recopilamos algunos de los consejos más útiles en este sentido:

1.- Crea estímulos

Aunque no seas consciente, la rutina diaria de ducharte, vestirte y salir hacia el trabajo advierte a tu cerebro de lo que viene a continuación y le ayuda a prepararse para rendir en el trabajo. Si estás trabajando desde casa, debes crear una rutina que no sea levantarte de la cama y sentarte delante del pc para conseguir que tu cerebro se estimule y se prepare para lo que viene a continuación.

2.- Dispón de un espacio adecuado

Crear un espacio de trabajo en el que no disfrutes de tus ratos de ocio puede ayudar a tu cerebro en el mismo sentido que el punto anterior. Un escritorio habilitado para esta función, una habitación diferente o un rincón de la casa dedicado a producir permitirán a tu cerebro identificar que estás en el sitio en el que trabajas de forma productiva y sin distracciones.

3.- Listas

Crea una lista con las tareas pendientes del día. El tenerlas todas a la vista y poder ir tachando conforme avanzas te ayudará a organizarte, motivarte y trabajar con menos interrupciones. En esta lista incluye tanto los objetivos a largo plazo (que te costará más alcanzar) como aquellas tareas más pequeñas, que te llevarán menos tiempo pero te ayudarán a sentirte bien contigo mismo y seguir avanzando de forma productiva en tu trabajo.

4.- Agenda

Si en la oficina tener actualizada la agenda era importante, desde casa, se ha convertido en una necesidad. Crea una agenda virtual, incluye todos tus compromisos (laborales y personales, aunque no especifiques en qué consisten estas últimas, que quede claro cuándo estás disponible y cuándo no) y compártela con tu equipo. Trabajar de forma productiva desde casa no significa estar pendiente del trabajo 24 horas, sino estar 100% pendiente y activo en los momentos que corresponde.

5.- Relaciónate

Trabajar desde casa no tiene por qué ser una experiencia en solitario. Actualmente existen herramientas suficientes para poder interactuar con otras personas tal y como si estuvieras en la oficina. Las reuniones, los intercambios de opiniones y las consultas no tienen por qué desaparecer mientras trabajas desde el hogar. Hablar cara a cara a través de videollamadas ayudará a mantener la productividad y evitará el sentimiento de soledad.

Si el tema te interesa, en Think with Google tienen más información sobre el teletrabajo y herramientas que pueden ayudarte a mejorar la productividad desde casa.