Coronavirus.- STEPV demana l'entrada escalonada de l'alumnat en l'inici del curs 2020-2021

L'organització ha expressat aquest planejament en la Mesa Sectorial d'Educació celebrada aquest dijous, en la qual també ha recalcat que és necessària la "convocatòria urgent d'un grup de treball per a preparar els possibles escenaris i l'organització del curs que vé, així com un pla de xoc que dote de les plantilles de professorat i de les condicions laborals necessàries per a garantir amb èxit el curs més complicat que s'haja vist en la història recent de l'educació".

Pel que fa a la resolució del calendari escolar, "les dates d'inici i de finalització del curs ja estaven marcades per la resolució del 4 de maig (el 7 de setembre i el 23 de juny en infantil, primària, secundària, batxillerat i FP) i, per tant, són inamovibles, segons la Conselleria d'Educació", però STEPV ha demanat que l'inici de curs siga escalonat, és a dir, que no tot l'alumnat entre necessàriament el 7 de setembre alhora, per a evitar així aglomeracions innecessàries.

Igualment, ha defès que el professorat "ha de tindre més temps per a coordinar-se, ja que el curs que vé, serà molt diferent a la resta de cursos que hem conegut fins ara" a causa de la pandèmia de Covid-19.

També s'ha fet la mateixa reflexió respecte a altres etapes educatives com Formació Professional, on s'ha demanat l'entrada escalonada.