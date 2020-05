La UVigo destina 150.000 euros a ayudas dirigidas a estudiantes para paliar el impacto de la crisis

Según ha precisado la universidad en un comunicado, las subvenciones podrán cubrir hasta un máximo del 50% de la matrícula de estudios de grado, máster y doctorado, incluidas las penalizaciones por falta de pago, tras la realización de las exenciones y bonificaciones a las que tenga derecho el beneficiario.

En concreto, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de junio y el pago de las ayudas se efectuará durante el mes posterior a la resolucion de la adjudicación.

Los solicitantes de las becas deberán haber estado matriculados en titulaciones de grado, máster o doctorado durante el estado de alarma. Así, será necesario que algún miembro de su unidad familiar se encuentre en situación de desempleo o Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) debido a la pandemia COVID-19.

También se tendrá en cuenta que un familiar empleado por cuenta ajena haya reducido su jornada laboral por cuidados relacionados con la pandemia o que sea trabajador por cuenta propia al que se le concediese la prestación extraordinaria por cese de actividad. Además, la ayuda podrá destinarse a alumnos en cuya unidad familiar exista un trabajador del hogar al que se le concediese un subsidio extraordinario por falta de actividad.

En concreto, se considerá como miembros de la unidad familiar al padre y la madre o los tutores legales del solicitante y a sus hermanos solteros menores de 25 años. En el caso de separación legal o divorcio de los progenitores no se considerará como miembro de la familia del solicitante al que no resida con él si la custodia no es compartida, aunque sí se incluirá a un nuevo cónyuge.

Asimismo, se podrán considerar miembros de la unidad familiar a hermanos del solicitante mayores de 25 años con discapacidad, así como a abuelos con los que conviviese a fecha 31 de diciembre de 2018.