Adelante Mairena lamenta que el PSOE haya "mirado a su derecha" para los presupuestos y descarta "bloqueo"

En un comunicado, Adelante Mairena del Aljarafe ha defendido "actitud colaboradora" como fuerza de oposición, un papel "reforzado" tras la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19 y la implantación del estado de alarma para frenarla, con severas restricciones y crudas repercusiones socioeconómicas.

La coalición de izquierdas asegura además que mantuvo dicha "actitud colaboradora" de cara a la aprobación de los nuevos presupuestos, pues el Ayuntamiento ha estado regido por los presupuestos de 2016 prorrogados por falta de acuerdo entre el Gobierno local y la oposición para actualizarlos.

No obstante, Adelante explica que "el hecho de que el equipo de Gobierno pareciera no aceptar nada que no partiese de su propia iniciativa, sumado al gran escollo que supone el agujero de casi cuatro millones de euros creado por la mala gestión de la Sociedad de Desarrollo y Fomento del Empleo (Sodefesa, cuya extinción fue acordada en 2019) y la falta de garantías sobre el fin de las privatizaciones de servicios públicos han hecho imposible votar a favor de estos presupuestos".

NINGÚN "BLOQUEO"

"Aun así, no hemos querido bloquear la aprobación de estos presupuestos en ningún momento", defiende Adelante recordando que aunque PP y Cs hayan votado a favor del documento -tras haber anunciado el PP el día antes del pleno su apoyo al mismo-, con sólo la abstención de la coalición de izquierdas, resuelta después del gesto del PP, los presupuestos podrían haber sido aprobados "sin el apoyo de la derecha".

"Hemos intentado negociar y apoyar unos presupuestos que se nos han presentado tarde y en un formato nada fácil de trabajar, lo que nos da pistas del interés del equipo de Gobierno de Antonio Conde en llegar a un acuerdo. No obstante, dejando a un lado las cuestiones formales, nos pusimos manos a la obra para aportar nuestra visión y conseguir ese acuerdo, rebajando nuestras legitimas expectativas proporcionales al resultado de las urnas para tender la mano y ser flexibles ante la situación de excepcionalidad que atraviesa el país y por tanto el Ayuntamiento", defiende la coalición.

Al respecto, Adelante ve "con tristeza cómo el alcalde ha decidido mirar a su derecha para hacer un pacto PSOE-PP que sigue perpetuando las mismas fórmulas obsoletas, el mismo modelo de ciudad previo a la crisis del Covid-19, sumiendo a Mairena del Aljarafe en el continuismo político".