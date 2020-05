Coronavirus.- Antequera prepara para la fase 2 la reapertura de la piscina cubierta y servicios de biblioteca

"Entendemos, con la suficiente objetividad, que la provincia de Málaga y por extensión Antequera el próximo lunes pasaremos a la fase 2, teniendo así la oportunidad de hacer más cosas de las que hasta ahora estamos haciendo", ha señalado el regidor que ha valorado que en el municipio "se están haciendo ya cosas que en otros sitios, a pesar de estar ya permitido y contemplado, no se hacen aún".

Así, ha aludido a la reapertura del Museo de la Ciudad o la Biblioteca, con sus debidas restricciones y cumpliendo siempre las normas de seguridad, así como de departamentos y servicios administrativos del Consistorio que están funcionando ya en modo presencial como son Estadística, certificados digitales, registro u Oficina de Atención al Ciudadano.

"Son cuestiones que en otros sitios, aún a pesar de estar en las mismas circunstancias que nosotros, aún no se han producido, caso de la no apertura aún de varios museos en Málaga o el anuncio ahora de la reapertura de los mismos, o el cierre todavía al público del Sitio de los Dólmenes aquí mismo en Antequera; es por ello por lo que me gustaría que se valorara en su justa medida el esfuerzo organizativo que está realizando el Ayuntamiento de Antequera y sobre el que se dará un paso más con la entrada en la fase 2", ha dicho el regidor.

REAPERTURA DE MÁS INSTALACIONES DEPORTIVAS

El teniente de alcalde Juan Rosas ha confirmado que, si Antequera entra en la Fase 2 el próximo lunes, el mismo día se reabrirá al público tanto la piscina cubierta municipal como la sala de musculación del Pabellón Fernando Argüelles.

Se hará en dos modalidades: nado libre (no se necesita monitor) y, además, se reservará una calle con monitor para poder dar un tipo de actividad dirigida o tutelada, respetando siempre que entre dicho monitor y el alumno haya una distancia mínima de dos metros.

Esta última modalidad servirá, preferentemente, para personas menores de 16 años que no pueden realizar nado libre y para los usuarios del programa 'Antequera Integra', así como para personas que necesiten algún tipo de entrenamiento dirigido.

Para hacer las reservas de uso de una calle en la piscina cubierta, se habilita la tramitación online a través del portal web del Área de Deportes (deportes.antequera.es), a través de la que se podrán reservar espacios para la práctica de pádel, tenis y también una calle de la piscina municipal cubierta, con monitor o sin monitor.

Se podrá reservar por horas entre las 08.00 horas y las 22.00 de la noche. A la hora de acceder a la instalación en sí de la piscina cubierta, se ha habilitado un circuito de entrada y salida para poder cumplir las normas de seguridad y prevención del contagio, incluyendo pictogramas.

En cuanto a las duchas, están habilitadas y permitidas las que están instaladas en la zona del vaso en sí, permitiéndose su uso con bañador. Los vestuarios solo se usarán para vestirse y no para la ducha. En total, se ofrecerían a partir del lunes 500 horas disponibles de nado a la semana, 70 de ellas con monitor.

El bono existente de 18 euros se va a seguir manteniendo, dando derecho al uso de una hora al día durante toda la semana. En cuanto a las personas que disponían de dicho bono en el mes de marzo, se les facilitará uno gratuito para el mes de junio para compensar así los días que no pudieron usarse en marzo por la declaración del estado de alarma. La otra opción de uso será la entrada individual al precio de 2,5 euros.

Por su parte, la Sala de Musculación del Pabellón Fernando Argüelles quedaría abierta desde el próximo lunes con un funcionamiento similar al de la piscina.

Habrá carteles con pictogramas que indiquen normas de utilización, creando circuito diferenciado de entrada y salida con acceso habilitado al pabellón desde la zona del parque infantil de La Negrita. Estará habilitado un 30 por ciento del aforo, por lo que se permitirá un máximo de cuatro usuarios a la hora que estarán atendidos por un monitor.

Deberán ir con agua y toalla, creándose una zona de punto limpio con desinfectantes y papel para que haya una mayor seguridad a la hora de proceder a utilizar cada aparato.

Todo ello, a pesar de que cada vez que haya nuevos turnos, se llevará a cabo un procedimiento específico de desinfección y limpieza. Al igual que en el caso de la Piscina Cubierta, existe un bono de uso de la Sala de Musculación del Pabellón por 18 euros que volverá a estar activo; en el caso de personas que no quieran bono, también hay entradas válidas para un día y una hora por 2,5 euros.

Para aquellas personas que tenían un bono durante el mes de marzo, se les ha explicado que en junio tendrán un mes de bono gratuito para compensar el medio mes que no pudieron usar en marzo por el confinamiento establecido.

Por otra parte, Rosas ha informado de que tanto el uso de las pistas municipales de pádel y tenis están siendo un éxito, reservándose diariamente casi todas las instalaciones disponibles.

De igual forma, el nuevo programa de senderismo ha tenido una gran aceptación completándose la reserva de todas las plazas disponibles tanto para la primera jornada ya celebrada como para la del próximo domingo.

BIBLIOTECA

Por su parte, la teniente de alcalde de Cultura, Elena Melero, ha confirmado que la Biblioteca ofrecerá también desde el próximo lunes, siempre que se pase a la fase 2 de la desescalada, nuevos servicios en la Biblioteca Municipal de San Zoilo.

En primer lugar, se colocarán mamparas de protección para el personal de la sala general así como el balizamiento del fondo de libre acceso para que ningún usuario pueda acceder al mismo, además de seguir con las medidas preventivas ya dispuestas en la Fase 1 como son el uso de mascarillas y de geles hidroalcohólicos tanto para los trabajadores como para los usuarios en sí.

Se continuará con el procedimiento de poner los libros usados en cuarentena durante 14 días en una habitación aislada y habilitada para ello.

En cuanto a novedades en sí, destaca el hecho de que se podrá realizar también lectura y consulta en sala, no estando permitido aún ni el estudio ni la entrada en la sala infantil.

Para el procedimiento para poder realizar la consulta o lectura en sala -estando permitido el 30 por ciento de ocupación, es decir, 18 puestos- se realizará a través de la petición de cita en el teléfono 952 70 83 37, asegurando siempre el cumplimiento de la distancia de seguridad mínima de dos metros.

El horario para el uso de los servicios de consulta y lectura será de 09.00 a 15.00 horas, momento en el que se deberá abandonar la sala para proceder a la desinfección generalizada garantizando así su uso al día siguiente con todas las garantías de seguridad. Los puestos reservados solo podrán ser usados por una única persona en dicho espacio de tiempo.