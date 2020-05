Ribó sobre la Lliga ACB a València: "Tenim bones instal·lacions, sector hoteler potent i seguretat sanitària"

El primer edil s'ha congratulat que els clubs de l'ACB, reunits ahir dimecres de forma telemàtica, acordaren que València siga la seu de la Fase Final de la Lliga Endesa, amb 12 equips aspirants al títol durant dos setmanes de competició.

"És molt important per a València, estem molt contents, perquè estem demostrant que fem les coses adequadament també en el terreny sanitari", ha asseverat Ribó.

L'ACB va comunicar en el dia d'ahir l'elecció de la ciutat de València com a seu dels playoffs en els quals un total de 12 equips, entre els quals es troba un València Basket que exercirà d'amfitrió, disputaran el títol de campió de la Lliga Endesa del 17 al 30 de juny.

L'alcalde ha posat en valor els tres factors que han determinat que l'ACB es decante per la ciutat de València com a seu: "Tenim molt bones instal·lacions esportives, un sector hoteler potent i preparat, però sobretot una seguretat sanitària que ens permet garantir que es puga realitzar aquest campionat sense risc per a les persones que vagen a participar en ell".

Una candidatura que, segons Ribó, "col·loca València en el lloc que li correspon a nivell esportiu", ja que posa fi a 17 anys sense que la ciutat albergara cap torneig oficial de l'ACB, l'últim va ser la Copa del Rei el 2003.

El primer edil ha destacat que "el nivell de contagis a València és en aquests moments la tercera part de la mitjana de l'Estat espanyol", un indicador "bàsic" a més que "el sistema sanitari es troba en aquests moments en una situació molt folgada".

Per la seua banda, Pilar Bernabé ha remarcat que "és una gran notícia, no solament positiva a nivell esportiu sinó a nivell econòmic per a la ciutat".

"Gràcies a la celebració d'aquest esdeveniment, encara que siga a porta tancada, tots els hotels que anaven a estar tancats eixos dies se'n van a poder obrir per a albergar jugadors, cossos tècnics i mitjans comunicació", ha afegit l'edil, qui ha insistit que l'Ajuntament "ha estat treballant juntament amb el València Basket i la Fundació Visit València aquesta candidatura per a fer una oferta ambiciosa i, per tant, ha sigut la candidatura guanyadora i acceptada per unanimitat de la Comissió".